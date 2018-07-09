Гимнастку из Ирана задержали за танцы в собственной спальне.
18-летняя Маэде Ходжабри выложила видео со своими домашними развлечениями в Instagram.
Гимнастку из Ирана задержали за танцы в собственной спальне.
18-летняя Маэде Ходжабри выложила видео со своими домашними развлечениями в Instagram.
Девушка, как выяснилось, нарушила моральные нормы. Мало
того, что Маэде выкладывает ролии с подобными танцами – она еще и традиционный
хиджаб не носит. Гимнастку обвинили в том, что она призывает молодежь следовать
ее примеру.
На странице девушки в соцсети более 300 записей танцев как в
традиционном иранском, так и в западном стиле. На нее подписано около 50 тысяч
пользователей – при том, что власти Ирана заблокировали доступ к соцсетям, в
том числе к Facebook, Twitter, YouTube и Telegram. Иранцы, правда, пока обходят
запреты с помощью "зеркал" и VPN.
Маэде Ходжабри утверждает, что ничего антиобщественного не
совершала – просто пыталась набрать побольше подписчиков и показать им, какие
преимущества дают занятия гимнастикой. Однако иранские власти едва ли ей
удастся убедить. По такому же обвинению за последний месяц в стране были задержаны
три человека, которых позже отпустили под залог, пишет британская The Independent.
Борьба за нравственность принимает в Иране весьма жесткие
формы. Так, в августе прошлого года во время частной вечеринки в городе Исфахане
были задержаны более 60 молодых людей. Сообщалось, что юноши и девушки
употребляли алкогольные напитки и танцевали в полуголом виде возле бассейна.
Впрочем, увлечение новомодными танцами возмущает блюстителей
морали не только в Иране. Некоторые испанские родители тоже не в восторге от
того, чем занимаются их дети. На днях в Сети появилось видео, на котором группа
молодых испанок исполняет тверк. В финале представления мать одной из девушек
разгоняет артисток тапком.