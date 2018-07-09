Гимнастку из Ирана задержали за танцы в собственной спальне. 18-летняя Маэде Ходжабри выложила видео со своими домашними развлечениями в Instagram.

Гимнастку из Ирана задержали за танцы в собственной спальне.18-летняя Маэде Ходжабри выложила видео со своими домашними развлечениями в Instagram.Девушка, как выяснилось, нарушила моральные нормы. Малотого, что Маэде выкладывает ролии с подобными танцами – она еще и традиционныйхиджаб не носит. Гимнастку обвинили в том, что она призывает молодежь следоватьее примеру.На странице девушки в соцсети более 300 записей танцев как втрадиционном иранском, так и в западном стиле. На нее подписано около 50 тысячпользователей – при том, что власти Ирана заблокировали доступ к соцсетям, втом числе к Facebook, Twitter, YouTube и Telegram. Иранцы, правда, пока обходятзапреты с помощью "зеркал" и VPN.Маэде Ходжабри утверждает, что ничего антиобщественного несовершала – просто пыталась набрать побольше подписчиков и показать им, какиепреимущества дают занятия гимнастикой. Однако иранские власти едва ли ейудастся убедить. По такому же обвинению за последний месяц в стране были задержанытри человека, которых позже отпустили под залог, пишет британская The Independent.Борьба за нравственность принимает в Иране весьма жесткиеформы. Так, в августе прошлого года во время частной вечеринки в городе Исфаханебыли задержаны более 60 молодых людей. Сообщалось, что юноши и девушкиупотребляли алкогольные напитки и танцевали в полуголом виде возле бассейна.Впрочем, увлечение новомодными танцами возмущает блюстителейморали не только в Иране. Некоторые испанские родители тоже не в восторге оттого, чем занимаются их дети. На днях в Сети появилось видео, на котором группамолодых испанок исполняет тверк. В финале представления мать одной из девушекразгоняет артисток тапком.