Филипп Киркоров отдыхает в Америке. Поп-король отечественной эстрады обнародовал фотографию, на которой запечатлен в одних плавках.

Филипп Киркоров отдыхает в Америке. Поп-король отечественной эстрады обнародовал фотографию, на которой запечатлен в одних плавках.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров радует многочисленных подписчиков отпускными фотографиями. На сей раз популярный исполнитель отдыхает в США. Артист побывал в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, о чем свидетельствует геолокация, указанная певцом на снимках.Кстати, в городе, известном своими казино и прочими азартными играми, Филипп сфотографировался в бассейне отеля. На снимке артист позирует в одних плавках, сидя на надувном матрасе. Судя по комментариям поклонников, фото произвело неизгладимое впечатление."Обожаю", "Хорошо выглядит, даже моложе чем в гриме, просто смешно нахмурился...😁(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Фото заряжает позитивом на весь рабочий дее", "Все равно не повторимый! Король! Уважаю!!!", "Красавец , люблю твои песни и твоих замечательных детей . Они у тебя прекрасные , здоровья им и счастья 😍😘😘", "Как черт из табакерки. ..что то страшненький какой то...", "Филя на барже", "Молодец. С его нагрузками отдых просто необходим. Кто хорошо работает тот и хорошо отдыхает", – высказали свое мнение поклонники.Действительно, сейчас Филипп Киркоров может позволить немного сбавить обороты после того, как клип на новую песню "Цвет настроения синий" имел оглушительный успех. Что неизбежно породило множество пародий, удачных и не очень. Так, например, певец крупно оскандалился, когда на своей страничке выложил пародию на хит с участием детей.Однако что смотрелось естественно у взрослых мужчин, по мнению зрителей, не совсем подошло маленькой девочке. Ребенок повторил движения за танцорами – опрокинул воображаемую стопку, сделал вид, что снимает с себя нижнее белье. Некоторым, как и Филиппу Бедросовичу, ролик понравился. Однако большинство зрителей возмутились – они уверены, что исполнитель слишком мал для подобных представлений. В итоге, Киркоров удалил видео.