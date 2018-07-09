Совершенствование бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики
на 2019 год и плановый
период 2020 и
2021 годов обсуждали
в понедельник,
9 июля, на парламентских слушаниях
в Госдуме
под председательством спикера Вячеслава Володина.
На мероприятии
присутствовали депутаты, члены правительства, руководство
Счетной палаты,
Федеральной налоговой
службы, представители исполнительной и законодательной власти в регионах,
а также
эксперты и общественники.
Совершенствование бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики
на 2019 год и плановый
период 2020 и
2021 годов обсуждали
в понедельник,
9 июля, на парламентских слушаниях
в Госдуме
под председательством спикера Вячеслава Володина.
На мероприятии
присутствовали депутаты, члены правительства, руководство
Счетной палаты,
Федеральной налоговой
службы, представители исполнительной и законодательной власти в регионах,
а также
эксперты и общественники.
Обеспечить благосостояние граждан
Открывая парламентские слушания,
Вячеслав Володин
отметил, что на них присутствуют 242 человека,
в том числе первый
зампред правительства, глава минфина Антон
Силуанов, председатель
Счетной палаты
Алексей Кудрин,
руководитель минэкономразвития Максим Орешкин.
По словам спикера
нижней палаты,
бюджетная, налоговая
и таможенно-тарифная политика
является важными
инструментами экономики,
влияющими на ее развитие.
"Задача, которую поставил
президент в своем послании,
– обеспечить
экономический рост
и благосостояние наших граждан", – подчеркнул
председатель нижней
палаты. Он добавил, что по итогам слушаний будут приняты решения, на основании которых парламентарии вправе внести корректировки в ранее принятые решения.
Слушания начались с доклада главы
минфина Антона
Силуанова. По его словам,
основные направления
бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики
будут дорабатываться с учетом обсуждения
в стенах
нижней палаты.
Говоря о целях, министр
назвал повышение
темпов роста
экономики, увеличение
пенсий, снижение
темпов инфляции,
а также
улучшение качества
медицины и образования.
Силуанов уверен, что добиться выполнения
этих задач
можно за счет стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал.
По его словам, сейчас
они составляют
порядка 21,5% валового
внутреннего продукта
(ВВП), и этот показатель
необходимо довести
до 25%.
"И именно
на эту цель сориентированы основные направления бюджетно-налоговой политики",
– подчеркнул
министр.
Говоря о налоговых
изменениях, Силуанов
отметил, что сейчас ключевой
целью планируемых
изменений в фискальной сфере
является донастройка
налоговой системы.
Он напомнил,
что правительство остановилось на повышении
уровня налога
на добавленную
стоимость (НДС)
на два процентных пункта
– с 18 до
20%. "Это позволит, с одной стороны,
создать ресурс
в экономике:
более 600 млрд
рублей в год мы получим от этой меры
для финансирования новых проектов", – добавил
руководитель финансового
ведомства.
Силуанов подчеркнул, что бюджетно-налоговая
политика будет
направлена на решение поставленных
президентом задач, в том числе
на ускорение
экономического роста
и повышение
качества жизни
россиян. Макроэкономическую ситуацию в стране
глава минфина
назвал в целом неплохой,
напомнив о выходе на уровень двухпроцентного роста ВВП.
Ускорение экономического роста
По мнению руководителя
Счетной палаты
Алексея Кудрина,
сценарные условия
предусматривают средние
темпы роста
отечественной экономики
на уровне
2,6% до 2024 года.
Однако их чиновник
назвал недостаточными, чтобы войти в пятерку самых
крупных мировых
экономик.
Вместе с тем Кудрин счел
несколько заниженным
прогноз цен на нефть.
На его взгляд, необходимо
зафиксировать в бюджетном правиле
цену в 45
долларов на баррель. Кроме
того, чиновник
отметил, что планируется постоянное
снижение ненефтегазового дефицита – с 6,7% до
6% в 2021 году.
"Это амбициозная
задача, долгосрочно
правильная и обоснованная", – сказал
председатель Счетной
палаты.
Контуры пенсионной реформы
Обсудили участники парламентских слушаний и предстоящую
пенсионную реформу.
Как отметил
Антон Силуанов,
к 2024 году
средняя пенсия
в нашей
стране составит
20 тысяч рублей
– это на
35% больше нынешнего
уровня. Он напомнил, что президент поставил
задачу обеспечить
рост пенсионных
выплат выше
темпов инфляции.
По словам главы
минфина, уже подготовлены изменения
в пенсионное
законодательство, призванные
улучшить положение
неработающих пенсионеров.
"Размер пенсий по старости неработающим
пенсионерам уже в следующем
году увеличится
на сумму
в среднем
на тысячу
рублей", – подчеркнул
министр. В свою очередь,
глава Счетной
палаты Алексей
Кудрин заявил,
что повышение
пенсионного возраста
будет давать
экономию федеральному
бюджету с
2024 года в размере триллиона
рублей в год.
Взяв слово, Вячеслав
Володин обратился
к представителям регионов и призвал
их активнее
включаться в обсуждение пенсионной
реформы. Спикер
выразил желание,
чтобы и от субъектов
Федерации поступали
предложения по реформированию пенсионной
системы.
"Пока
недостаточно активно
идет обсуждение
в регионах.
Часть заксобраний
ушли в отпуска", – посетовал
председатель нижней
палаты.
Новый Налоговый кодекс
Действующий в России
налоговый кодекс
устарел и требует новой
редакции. С такой точкой
зрения выступил
на парламентских слушаниях глава комитета
нижней палаты
по бюджету
и налогам
Андрей Макаров.
"Сегодня он (Налоговый
кодекс. – Прим.Ред.) отстает,
он не соответствует тем возможностям, которые
наработаны налоговой
службой", – уверен
парламентарий.
По его словам,
составлявшие документ
авторы не имели представлений о цифровизации экономики
и других
современных нововведениях, способствующих высоким темпам
экономического роста.
"Налоговых законов
за это время, за
20 лет, мы приняли более
600. Это несколько
десятков тысяч
поправок. С Налоговым кодексом
сегодня как с законом
прямого действия
работать просто
невозможно", – посетовал
законодатель.
Эффективный парламентский контроль
Депутаты, эксперты и представители регионов
рассмотрели проект
документа, который
впоследствии, после
доработок, ляжет
в основу
бюджета страны,
прокомментировал прошедшие
слушания политолог
Антон Хащенко.
В беседе
с корреспондентом Dni.Ru эксперт
отметил большое
количество записавшихся
на выступление,
что, по его мнению,
говорит о заинтересованности представителей власти и общественности в подобной площадке.
"В целом звучали
разные оценки,
было немало
критики, о своих проблемах
говорили представители регионов. В этом
смысле Госдума
усиливает свое
региональное представительство", – подчеркнул
аналитик.
Хащенко уверен, что формат парламентских слушаний хорош как для развития
гражданского общества,
так и политической системы
страны.
"Нижняя
палата, как отметил один
из выступавших,
превратилась за последние годы
в место
для полноценной
дискуссии", – подчеркнул
эксперт.
Сегодняшние слушания, отметил
Хащенко, были
наглядной демонстрацией того, как Госдума
реализует функцию
парламентского контроля.
"В случае с главным финансовым
законом страны
парламентский контроль
осуществляется на всех стадиях.
Сейчас все на этапе
концепции, дальше,
после поправок,
проект бюджета
поступит на рассмотрение Госдумы,
а затем
нижняя палата
будет следить
за его исполнением. Это полноценная контрольная
функция на всех этапах",
– пояснил аналитик.
Согласен с Хащенко и политолог Константин Симонов. Прошедшие парламентские слушания он оценил очень позитивно, особо отметив большое количество критических замечаний, в том числе в адрес правительства, которые звучали на площадке. "Это мероприятие не носило одобрительный характер, это была искренняя дискуссия", – сказал эксперт. По его словам, Госдума готова быть полноценным пространством для обсуждений, "а не просто машиной по проштамповке законов". "Такая роль нижнюю палату больше не устраивает. И благодаря этому, я думаю, нас ждет очень интересный бюджетный процесс", – резюмировал аналитик.
Бюджет без дефицита
Напомним, ранее Госдума
приняла законопроект,
вносящий изменения
в бюджет
на текущий
год. Согласно
поправкам, дефицит,
составлявший по предыдущим расчетам
1,3% ВВП, сменяется
профицитом в размере 0,5% валового
внутреннего продукта.
При этом
доходы бюджета
увеличиваются на
1,815 триллиона рублей – до
17,073 триллиона. Одновременно растут
расходы –
на 61,9 миллиарда,
до 16,591 триллиона
рублей. Кроме
того, с 4 до 2,8% сокращается
годовой уровень
инфляции.
Принятые поправки отражают
растущие доходы
бюджета. Дополнительные деньги пойдут на финансирование ряда
социальных направлений
и формирование
резервов. Всего
перераспределяется более
26 миллиардов рублей.
Стоит отметить,
что последний
раз превышение
доходов над расходами фиксировалась еще в докризисное
время –
в 2011 году.
Трехлетний бюджет роста
нижняя палата
парламента одобрила
в ходе
прошлогодней осенней
сессии. Законодателям удалось принять сбалансированный документ, который обеспечит
рост российской
экономики и выполнение социальных
обязательств государства
в полном
объеме.