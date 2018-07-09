Совершенствование бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обсуждали в понедельник, 9 июля, на парламентских слушаниях в Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина. На мероприятии присутствовали депутаты, члены правительства, руководство Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, представители исполнительной и законодательной власти в регионах, а также эксперты и общественники.

Совершенствование бюджетной, налоговойи таможенно-тарифной политикина 2019 год и плановыйпериод 2020 и2021 годов обсуждалив понедельник,9 июля, на парламентских слушанияхв Госдумепод председательством спикера Вячеслава Володина.На мероприятииприсутствовали депутаты, члены правительства, руководствоСчетной палаты,Федеральной налоговойслужбы, представители исполнительной и законодательной власти в регионах,а такжеэксперты и общественники.Обеспечить благосостояние гражданОткрывая парламентские слушания,Вячеслав Володинотметил, что на них присутствуют 242 человека,в том числе первыйзампред правительства, глава минфина АнтонСилуанов, председательСчетной палатыАлексей Кудрин,руководитель минэкономразвития Максим Орешкин.По словам спикеранижней палаты,бюджетная, налоговаяи таможенно-тарифная политикаявляется важнымиинструментами экономики,влияющими на ее развитие."Задача, которую поставилпрезидент в своем послании,– обеспечитьэкономический рости благосостояние наших граждан", – подчеркнулпредседатель нижнейпалаты. Он добавил, что по итогам слушаний будут приняты решения, на основании которых парламентарии вправе внести корректировки в ранее принятые решения.Слушания начались с доклада главыминфина АнтонаСилуанова. По его словам,основные направлениябюджетной, налоговойи таможенно-тарифной политикибудут дорабатываться с учетом обсужденияв стенахнижней палаты.Говоря о целях, министрназвал повышениетемпов ростаэкономики, увеличениепенсий, снижениетемпов инфляции,а такжеулучшение качествамедицины и образования.Силуанов уверен, что добиться выполненияэтих задачможно за счет стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал.По его словам, сейчасони составляютпорядка 21,5% валовоговнутреннего продукта(ВВП), и этот показательнеобходимо довестидо 25%."И именнона эту цель сориентированы основные направления бюджетно-налоговой политики",– подчеркнулминистр.Говоря о налоговыхизменениях, Силуановотметил, что сейчас ключевойцелью планируемыхизменений в фискальной сфереявляется донастройканалоговой системы.Он напомнил,что правительство остановилось на повышенииуровня налогана добавленнуюстоимость (НДС)на два процентных пункта– с 18 до20%. "Это позволит, с одной стороны,создать ресурсв экономике:более 600 млрдрублей в год мы получим от этой мерыдля финансирования новых проектов", – добавилруководитель финансовоговедомства.Силуанов подчеркнул, что бюджетно-налоговаяполитика будетнаправлена на решение поставленныхпрезидентом задач, в том числена ускорениеэкономического ростаи повышениекачества жизнироссиян. Макроэкономическую ситуацию в странеглава минфинаназвал в целом неплохой,напомнив о выходе на уровень двухпроцентного роста ВВП.Ускорение экономического ростаПо мнению руководителяСчетной палатыАлексея Кудрина,сценарные условияпредусматривают средниетемпы ростаотечественной экономикина уровне2,6% до 2024 года.Однако их чиновникназвал недостаточными, чтобы войти в пятерку самыхкрупных мировыхэкономик.Вместе с тем Кудрин счелнесколько заниженнымпрогноз цен на нефть.На его взгляд, необходимозафиксировать в бюджетном правилецену в 45долларов на баррель. Крометого, чиновникотметил, что планируется постоянноеснижение ненефтегазового дефицита – с 6,7% до6% в 2021 году."Это амбициознаязадача, долгосрочноправильная и обоснованная", – сказалпредседатель Счетнойпалаты.Контуры пенсионной реформыОбсудили участники парламентских слушаний и предстоящуюпенсионную реформу.Как отметилАнтон Силуанов,к 2024 годусредняя пенсияв нашейстране составит20 тысяч рублей– это на35% больше нынешнегоуровня. Он напомнил, что президент поставилзадачу обеспечитьрост пенсионныхвыплат вышетемпов инфляции.По словам главыминфина, уже подготовлены измененияв пенсионноезаконодательство, призванныеулучшить положениенеработающих пенсионеров."Размер пенсий по старости неработающимпенсионерам уже в следующемгоду увеличитсяна суммув среднемна тысячурублей", – подчеркнулминистр. В свою очередь,глава Счетнойпалаты АлексейКудрин заявил,что повышениепенсионного возрастабудет даватьэкономию федеральномубюджету с2024 года в размере триллионарублей в год.Взяв слово, ВячеславВолодин обратилсяк представителям регионов и призвалих активнеевключаться в обсуждение пенсионнойреформы. Спикервыразил желание,чтобы и от субъектовФедерации поступалипредложения по реформированию пенсионнойсистемы."Поканедостаточно активноидет обсуждениев регионах.Часть заксобранийушли в отпуска", – посетовалпредседатель нижнейпалаты.Новый Налоговый кодексДействующий в Россииналоговый кодексустарел и требует новойредакции. С такой точкойзрения выступилна парламентских слушаниях глава комитетанижней палатыпо бюджетуи налогамАндрей Макаров."Сегодня он (Налоговыйкодекс. – Прим.Ред.) отстает,он не соответствует тем возможностям, которыенаработаны налоговойслужбой", – уверенпарламентарий.По его словам,составлявшие документавторы не имели представлений о цифровизации экономикии другихсовременных нововведениях, способствующих высоким темпамэкономического роста."Налоговых законовза это время, за20 лет, мы приняли более600. Это несколькодесятков тысячпоправок. С Налоговым кодексомсегодня как с закономпрямого действияработать простоневозможно", – посетовалзаконодатель.Эффективный парламентский контрольДепутаты, эксперты и представители регионоврассмотрели проектдокумента, которыйвпоследствии, последоработок, ляжетв основубюджета страны,прокомментировал прошедшиеслушания политологАнтон Хащенко.В беседес корреспондентом Dni.Ru экспертотметил большоеколичество записавшихсяна выступление,что, по его мнению,говорит о заинтересованности представителей власти и общественности в подобной площадке."В целом звучалиразные оценки,было немалокритики, о своих проблемахговорили представители регионов. В этомсмысле Госдумаусиливает своерегиональное представительство", – подчеркнуланалитик.Хащенко уверен, что формат парламентских слушаний хорош как для развитиягражданского общества,так и политической системыстраны."Нижняяпалата, как отметил одиниз выступавших,превратилась за последние годыв местодля полноценнойдискуссии", – подчеркнулэксперт.Сегодняшние слушания, отметилХащенко, былинаглядной демонстрацией того, как Госдумареализует функциюпарламентского контроля."В случае с главным финансовымзаконом страныпарламентский контрольосуществляется на всех стадиях.Сейчас все на этапеконцепции, дальше,после поправок,проект бюджетапоступит на рассмотрение Госдумы,а затемнижняя палатабудет следитьза его исполнением. Это полноценная контрольнаяфункция на всех этапах",– пояснил аналитик.Согласен с Хащенко и политолог Константин Симонов. Прошедшие парламентские слушания он оценил очень позитивно, особо отметив большое количество критических замечаний, в том числе в адрес правительства, которые звучали на площадке. "Это мероприятие не носило одобрительный характер, это была искренняя дискуссия", – сказал эксперт. По его словам, Госдума готова быть полноценным пространством для обсуждений, "а не просто машиной по проштамповке законов". "Такая роль нижнюю палату больше не устраивает. И благодаря этому, я думаю, нас ждет очень интересный бюджетный процесс", – резюмировал аналитик.Бюджет без дефицитаНапомним, ранее Госдумаприняла законопроект,вносящий измененияв бюджетна текущийгод. Согласнопоправкам, дефицит,составлявший по предыдущим расчетам1,3% ВВП, сменяетсяпрофицитом в размере 0,5% валовоговнутреннего продукта.При этомдоходы бюджетаувеличиваются на1,815 триллиона рублей – до17,073 триллиона. Одновременно растутрасходы –на 61,9 миллиарда,до 16,591 триллионарублей. Крометого, с 4 до 2,8% сокращаетсягодовой уровеньинфляции.Принятые поправки отражаютрастущие доходыбюджета. Дополнительные деньги пойдут на финансирование рядасоциальных направленийи формированиерезервов. Всегоперераспределяется более26 миллиардов рублей.Стоит отметить,что последнийраз превышениедоходов над расходами фиксировалась еще в докризисноевремя –в 2011 году.Трехлетний бюджет ростанижняя палатапарламента одобрилав ходепрошлогодней осеннейсессии. Законодателям удалось принять сбалансированный документ, который обеспечитрост российскойэкономики и выполнение социальныхобязательств государствав полномобъеме.