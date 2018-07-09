Жена знаменитого футболиста Юрия Жиркова, обладательница титула Мисс Калининград раскрыла секреты семейной жизни. Также она призналась, что однажды очень сильно располнела и рассказала, как справилась с лишним весом.

Жена знаменитого футболиста ЮрияЖиркова, обладательница титула "Мисс Калининград" раскрыла секреты семейной жизни. Также она призналась,что однажды очень сильно располнела и рассказала, как справилась с лишнимвесом.Юрий и Инна воспитываюттроих детей: Дмитрия, Данила и Милану. По словам экс-модели, старший сынстремится быть похожим на отца – мальчик занимается в футбольной школе"Зенита". Двухлетний Даня тоже любит футбол.Жиркова рассказала, что после первых родов поправилась на 30 килограммов. Ее вес составлялбольше 90 килограммов, передает Eg.ru.Чеготолько не делала супруга футболиста, но вес возвращался. "С мамой летала вклинику в Таиланд – не помогло. Жесткая диета тоже не выход... Стала большегулять с коляской. Так что, я стараюсь больше двигаться и меньше есть", -поделилась Инна.Давняя мечтаэкс-модели – иметь собственный дом. И она скоро осуществится. Семья, живущая в Санкт-Петербурге,строит его в Подмосковье. Переехать Жирковы в него планируют через год. В двухэтажномпросторном доме с мансардой у каждого члена семьи будет отдельная комната. "Плюсспальня, кухня и еще гостевая для родственников", – рассказала жена спортсмена.Отметим, помимо Инна Жиркова успешно совмещаетзаботу о семье и бизнес. Она – владелица модного ателье. У экс-модели одеваются такиезнаменитости, Виктория Лопырева, Алсу и Юлия Барановская.