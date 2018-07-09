Вне доступа оказалась и Лыбедская магистраль

Вне доступа оказалась и Лыбедская магистральВ выходные, 7 и 8 июля, из-за сильного ливня во Владимире затопило несколько улиц.Под водой оказались Лыбедская магистраль, проспект Строителей, а также улицы Мира, Полины Осипенко, Луначарского,район педагогического университета. Очевидцы выкладывают фотографии потопа в социальные сети.Пешеходы оказались по пояс в воде. Некоторые участки дорог стали недоступны. Также вода заливалась в легковые автомобили и даже автобусы.Устраняли последствия ЧП специалисты коммунальных служб города.