Вне доступа оказалась и Лыбедская магистраль
Вне доступа оказалась и Лыбедская магистраль
В выходные, 7 и 8 июля, из-за сильного ливня во Владимире затопило несколько улиц.
Под водой оказались Лыбедская магистраль, проспект Строителей, а также улицы Мира, Полины Осипенко, Луначарского,район педагогического университета. Очевидцы выкладывают фотографии потопа в социальные сети.
Пешеходы оказались по пояс в воде. Некоторые участки дорог стали недоступны. Также вода заливалась в легковые автомобили и даже автобусы.
Устраняли последствия ЧП специалисты коммунальных служб города.