Израильские военно-воздушные силы совершили налет на сирийскую авиабазу в провинции Хомс. Сирийцы сбили несколько ракет и поразили один из израильских самолетов.

Израильские военно-воздушные силы совершили налет на сирийскую авиабазу в провинции Хомс. Сирийцы сбили несколько ракет и поразили один из израильских самолетов.Последний удар по этой авиабазе израильтяне наносили в апреле. Тогда два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, три из которых попали в цель, пять были сбиты.Представители Армии обороны Израиля сообщения о бомбардировках комментировать отказались, сообщает РИА Новости.11 июля в Москву на переговоры с Владимиром Путиным приедет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Основной темой его поездки станет ситуация в Сирии.