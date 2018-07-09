Жители Окинского района были крайне удивлены редким для текущего времени года погодным явлением — снегопадом. В некоторых местах района трава, деревья и дороги стали совершенно белыми.

Жители Окинского района 8 и 9 июля были крайне удивлены редким для текущего времени года природным явлением — снегопадом. В некоторых местах района зеленая трава и деревья, покрытые листьями, на короткое время стали совершенно белыми, а для безопасной езды по дорогам требовались зимние шины.Выпавший снег быстро растаял, однако температура для летнего периода по-прежнему остается крайне низкой.Напомним, что накануне в Бурятии выпало рекордное количество осадков, и был введен режим чрезвычайного положения. При этом ненастье может продолжиться: 10 июля, согласно прогнозам синоптиков, в республике местами ожидаются грозы, ливни, порывистый ветер и низкая температура воздуха.