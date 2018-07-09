Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в своей карьере стала четвертьфиналисткой турнира серии Большого шлема – Уимблдона. В четвертом круге травяного турнира россиянка праздновала успех в матче против бельгийки Элисон Ван Эйтванк.

Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в своей карьере стала четвертьфиналисткой турнира серии "Большого шлема" – Уимблдона. В четвертом круге травяного турнира россиянка праздновала успех в матче против бельгийки Элисон Ван Эйтванк.Касаткина неожиданно проиграла первый сет 6:7 (6:8), однако второй и третий сет она оставила за собой – 6:3, 6:2. Для того, чтобы гарантировать себе выход в четвертьфинал Уимблдона Касаткиной пришлось провести на корте 2 часа и 5 минут.За путевку в первый в своей спортивной карьере полуфинал турнира "Большого шлема" Касаткина поспорит с немецкой теннисисткой Анжелик Кербер. Матч состоится 10 июля.