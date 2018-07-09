Телеведущий Дмитрий Киселев 8 июля высказался на тему повышения пенсионного возраста. В программе Вести недели он заявил, что российские мужчины сами виноваты в том, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.

Телеведущий Дмитрий Киселев 8 июля высказался натему повышения пенсионного возраста. В программе "Вести недели" он заявил, что российские мужчины сами виноватыв том, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.Пословам Киселева, представители сильного пола курят, пьют, употребляютнаркотики, дерутся до смерти, попадают в ДТП, плюют на технику безопасности, совершаютсамоубийства и поэтому не доживают до пенсии. Он добавил, что презрение ксмерти "в нашем характере"."Дообидного мало мужчин доживают до 60. Из 100 тысяч к 60 годам живыми остаютсялишь 67 тысяч мужчин", – сообщил ведущий. Он добавил, что во многом болезни60-летних связаны с теми же причинами, почему и высокая смертность. "И вот поэтомудо 65 сейчас в России доживают лишь 57% мужчин из ста. Ну и кто виноват?" – обратилсяк россиянам Киселев.Такжеон вспомнил, что более 20 лет назад снимал репортаж в британской армии. Тогда нашкафчике он заметил наклейку, на которой было написано: "Смерть – это ошибка наполе боя". По словам ведущего, эти слова применимы и к мирной жизни. "Пьянство– ошибка. Лихачество на дороге – ошибка. И так далее. Безрассудство – ошибка.Сколько можно совершать ошибок, да еще бахвалиться этим?", – отметил он.Ранее о плюсах повышения пенсионного возраста высказалась жена телеведущего Мария. Она заявила, что эта мера станет симулом жить дольше.Напомним, пенсионнуюреформу одобрили в правительстве 14 июня. Инициатива российских властейповысить пенсионный возраст вызвала недовольство среди населения.