Телеведущий Дмитрий Киселев 8 июля высказался на
тему повышения пенсионного возраста. В программе Вести недели он заявил, что российские мужчины сами виноваты
в том, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.
Телеведущий Дмитрий Киселев 8 июля высказался на
тему повышения пенсионного возраста. В программе "Вести недели" он заявил, что российские мужчины сами виноваты
в том, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.
По
словам Киселева, представители сильного пола курят, пьют, употребляют
наркотики, дерутся до смерти, попадают в ДТП, плюют на технику безопасности, совершают
самоубийства и поэтому не доживают до пенсии. Он добавил, что презрение к
смерти "в нашем характере".
"До
обидного мало мужчин доживают до 60. Из 100 тысяч к 60 годам живыми остаются
лишь 67 тысяч мужчин", – сообщил ведущий. Он добавил, что во многом болезни
60-летних связаны с теми же причинами, почему и высокая смертность. "И вот поэтому
до 65 сейчас в России доживают лишь 57% мужчин из ста. Ну и кто виноват?" – обратился
к россиянам Киселев.
Также
он вспомнил, что более 20 лет назад снимал репортаж в британской армии. Тогда на
шкафчике он заметил наклейку, на которой было написано: "Смерть – это ошибка на
поле боя". По словам ведущего, эти слова применимы и к мирной жизни. "Пьянство
– ошибка. Лихачество на дороге – ошибка. И так далее. Безрассудство – ошибка.
Сколько можно совершать ошибок, да еще бахвалиться этим?", – отметил он.
Ранее о плюсах повышения пенсионного возраста высказалась жена телеведущего Мария. Она заявила, что эта мера станет симулом жить дольше.
Напомним, пенсионную
реформу одобрили в правительстве 14 июня. Инициатива российских властей
повысить пенсионный возраст вызвала недовольство среди населения.