От разгула стихии пострадали не только улицы города, но и общественный транспорт, а так же многоквартирные дома. Жители верхних этажей массово жалуются на потоп в квартирах. Во время дождя во Владимире затопило сразу несколько многоэтажек. Вода стояла в подъездах, лила с потолков и через вентиляционные шахты. Кто ответит за дождь в квартире? Расскажем далее.

От разгула стихии пострадали не только улицы города, но и общественный транспорт, а так же многоквартирные дома. Жители верхних этажей массово жалуются на потоп в квартирах. Во время дождя во Владимире затопило сразу несколько многоэтажек. Вода стояла в подъездах, лила с потолков и через вентиляционные шахты. Кто ответит за дождь в квартире? Расскажем далее.(ул. Мира)- По колено. Благодарность застройщикам улицы Мира.Эти кадры жители новостройки на Мира снимали во время ливня. Вода с потолка хлынула на 15-ый этаж новостройки. В квартирах прорывались натяжные потолки, в подъезде лило ручьём. Вычерпывать воду пришлось соседям со всего дома. В итоге затопило 2 этажа. Сегодня люди уже подсчитывают ущерб. Только что законченный ремонт придётся делать заново.Светлана Кирсанова, житель дома №2 "В": "Вырвали все светильники, чтобы выкачивать воду. Эти огромные пузыри перекатывали табуретками, подставляли вёдра, мы не успевали их собирать. Стояла цепочка, один стоял с пустым ведром, передаем целое, и вот так вот всё по кругу. Вздутый ламинат, обои, всё вздутое. Рваные потолки, нервы. В общем, ущерб колоссальный".Светлана до сих пор не может справиться с последствиями потопа. Соседи помогают в ручную откачивать воду из потолка. В кухне перекрытие просело на целый метр. В других квартирах тоже промокший ламинат, испорченные светильники. Управляющая компания, независимые эксперты, все ходят из дома в дом и подсчитывают ущерб.Людмила Зиновьева, житель дома № 2 "В": "Оно всё постепенно. Ламинат только сегодня утром вздулся. То есть вчера было всё нормально. Ещё где это всё вылезет - неизвестно. В ванной комнате у нас вчера был хороший потолок, сегодня уже смотрю - уже пузырь надулся. То есть вода скопилась".Новостройку на Мира сдали в апреле 2017 года. И потопов, рассказывают жильцы, здесь никогда не было. Между крышей и жильцами полноценный технический этаж, и тут вчера, как ни странно было сухо. Влажный пол только вокруг этой трубы. Жители уверены, ливневка просто была некачественно закреплена.Герман Шишков, житель дома № 2 "В": Вон там всё заделали. Ну вон, саморезики. То есть они это сегодня или вчера сделали. А так всё болталось. Резинок не было, тут резинки не было вообще никакой.- Из трубы получается хлестало?- А может, вообще её сорвало, и оно прошло шло через эти и вниз.Разбираться с потопом пришлось управляющим компаниям. В этом доме на Мира. Сотрудники "управляшки" вместе с жителями вычерпывали воду из подъезда. Но вот, по чьей вине случился потоп? Пока ситуацию не комментируют.Алексей Романов, директор УК "Содружество": "Дом на гарантии, конкретного лица, которое сейчас виновно было во всём произошедшем, сейчас не установлено, но в ближайшее время после всех обследований, составления всех актов, всех мероприятий по данному поводу это лицо всё равно будет так или иначе найдено. После этого будет выплачен ущерб, проведены косметические ремонты пролитых мест. Всё как обычно".До директора компании-застройщика сегодня не дозвониться. Но со слов жителей строители уже приходили оценивать ущерб и разбираться в причинах аварии. Что примечательно, потоп в квартирах произошёл сразу в нескольких домах Владимира, и все - новостройки. Затопило новый дом на улице Кулибина. На Студенческой у людей заливало квартиры через вентиляционные решетки и люстры, на 1-ой Пионерской затопило подъезд с 14 по 1 этаж. Лило так, что отваливался потолок. Ненадежно строят или плохо обслуживают? Это покажут комплексные проверки. Ну а жильцам придётся делать ремонт в новых квартирах ещё раз.