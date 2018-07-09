Ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность
для всей Европы. Об этом предупредил страны Старого Света пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков.
Ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность
для всей Европы. Об этом предупредил страны Старого Света пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков.
В Кремле обеспокоены продолжающимися отравлениями в
Великобритании, заявил представитель Владимира Путина. "Мы сожалеем в
связи с кончиной британской гражданки, мы по-прежнему глубоко озабочены
продолжающими проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании.
Это представляет опасность не только для британцев, но и для всех остальных
европейцев", – сказал Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что Россия сразу же после
отравления семьи Скрипалей в Солсбери предлагала британским властям сотрудничество
в расследовании этого происшествия, передает . Тогда Москва взаимности не встретила, а,
напротив, в ее адрес полились обвинения в отравлении бывшего разведчика нервно-паралитическим
газом "Новичок".
Что касается нового отравления в Эймсбери, то пока Россию никто
напрямую не обвиняет, но намеки на то, что этот эпизод имеет отношение к происшествию
в Солсбери уже звучат.
"Нам неизвестно, чтобы кто-то упоминал Россию всуе на
фоне этого второго происшествия, неизвестно, что Россия как– то упоминалась,
каким-то образом ассоциировалась с этим. Мы полагаем, что в любом случае это
было бы достаточно абсурдным", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Песков также выразил уверенность, что инцидент в Эймсбери не
должен повлиять на подготовку предстоящего саммита лидеров России и США,
который намечен на 16 июля.
Тем временем в британской прессе появилась версия нового отравления
мужчины и женщины в Эймсбери. Одна из жертв накануне скончалась. Причиной мог
стать подобранный с земли окурок, предположил друг пострадавших, который был
последним, кто видел Дон и Чарли Роули перед тем, как они попали в больницу.
Приятель этой пары также поведал, что Чарли постоянно
находился под воздействием каких-либо веществ. "Он часто употреблял героин
и кокаин", – заявил ценный свидетель.
Интересно, что госпитализировали наркоман и его подругу в ту
же больницу в Солсбери, где проходят лечение Сергей и Юлия Скрипаль.