Ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всей Европы. Об этом предупредил страны Старого Света пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ситуация с отравлениями в Британии представляет опасностьдля всей Европы. Об этом предупредил страны Старого Света пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков.В Кремле обеспокоены продолжающимися отравлениями вВеликобритании, заявил представитель Владимира Путина. "Мы сожалеем всвязи с кончиной британской гражданки, мы по-прежнему глубоко озабоченыпродолжающими проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании.Это представляет опасность не только для британцев, но и для всех остальныхевропейцев", – сказал Песков.Пресс-секретарь напомнил, что Россия сразу же послеотравления семьи Скрипалей в Солсбери предлагала британским властям сотрудничествов расследовании этого происшествия, передает . Тогда Москва взаимности не встретила, а,напротив, в ее адрес полились обвинения в отравлении бывшего разведчика нервно-паралитическимгазом "Новичок".Что касается нового отравления в Эймсбери, то пока Россию никтонапрямую не обвиняет, но намеки на то, что этот эпизод имеет отношение к происшествиюв Солсбери уже звучат."Нам неизвестно, чтобы кто-то упоминал Россию всуе нафоне этого второго происшествия, неизвестно, что Россия как– то упоминалась,каким-то образом ассоциировалась с этим. Мы полагаем, что в любом случае этобыло бы достаточно абсурдным", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.Песков также выразил уверенность, что инцидент в Эймсбери недолжен повлиять на подготовку предстоящего саммита лидеров России и США,который намечен на 16 июля.Тем временем в британской прессе появилась версия нового отравлениямужчины и женщины в Эймсбери. Одна из жертв накануне скончалась. Причиной могстать подобранный с земли окурок, предположил друг пострадавших, который былпоследним, кто видел Дон и Чарли Роули перед тем, как они попали в больницу.Приятель этой пары также поведал, что Чарли постояннонаходился под воздействием каких-либо веществ. "Он часто употреблял героини кокаин", – заявил ценный свидетель.Интересно, что госпитализировали наркоман и его подругу в туже больницу в Солсбери, где проходят лечение Сергей и Юлия Скрипаль.