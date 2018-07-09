Лицо и руки в наколках, зрачки скрыты под белыми линзами. Родителей такой образ пугает, но для молодежи Элджей (Allj) – кумир. К 24-летию восходящей звезды хип-хопа журналисты выяснили тайные детали его биографии.

Лицо и руки в наколках, зрачки скрыты под белыми линзами.Родителей такой образ пугает, но для молодежи Элджей (Allj) – кумир. К 24-летиювосходящей звезды хип-хопа журналисты выяснили тайные детали его биографии.Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) о своем прошлом нераспространяется. Даже в "Википедии" написано лишь, что он родился вНовосибирске, окончил 9 классов и поступил в медицинское училище, которое вскоребросил. Однако даже эти данные оказались не совсем верны.Алексей действительно родился в Новосибирске. Ходил в школу№33 (теперь гимназия №9). Его младший брат, Даниил, до сих пор живет вНовосибирске с родителями, учится в той же гимназии. По словам учителей, оночень похож на знаменитого брата, тоже любит экспериментировать со внешностью.Учителя рассказывают, что Алексей закончил 11 классов, а не9, как пишут в интернете. Они предполагают, что ему удобно поддерживать такиеслухи – это соответствует имиджу хулигана. Хотя и учился будущий "бунтарь"хорошо – школу закончил всего с однойтройкой.В гимназии уверены, что Элджей добился успехов благодаря родителям,которые не ограничивали творческого парня. И даже имидж Алексея их не пугает -с их точки зрения, он очень молодежный и приносит исполнителю популярность.Что касается личной жизни хип-хопера, то она есть. Однако кней не имеют отношения те поклонницы, которые в соцсетях выдают себя за супругуЭлджея. Как сообщил брат исполнителя, ДаниилУзенюк, жены у Алексея нет.Эту часть своей жизни Алексей сам раскрывает в своем Instagram. Там опубликованыснимки, на которых он запечатлен с Анастасией Ивлевой – ведущей передачи "Орели решка. Перезагрузка". Но до штампа в паспорте дело пока не дошло.Музыкант приобрел известность в 2017 году. Его трек "Розовоевино", записанный вместе с Федуком, стал одним из главных русскоязычныххитов года. Теперь исполнитель гастролирует по всему миру, он приобрел целуюармию поклонников.