Лицо и руки в наколках, зрачки скрыты под белыми линзами.
Родителей такой образ пугает, но для молодежи Элджей (Allj) – кумир. К 24-летию
восходящей звезды хип-хопа журналисты выяснили тайные детали его биографии.
Лицо и руки в наколках, зрачки скрыты под белыми линзами.
Родителей такой образ пугает, но для молодежи Элджей (Allj) – кумир. К 24-летию
восходящей звезды хип-хопа журналисты выяснили тайные детали его биографии.
Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) о своем прошлом не
распространяется. Даже в "Википедии" написано лишь, что он родился в
Новосибирске, окончил 9 классов и поступил в медицинское училище, которое вскоре
бросил. Однако даже эти данные оказались не совсем верны.
Алексей действительно родился в Новосибирске. Ходил в школу
№33 (теперь гимназия №9). Его младший брат, Даниил, до сих пор живет в
Новосибирске с родителями, учится в той же гимназии. По словам учителей, он
очень похож на знаменитого брата, тоже любит экспериментировать со внешностью.
Учителя рассказывают, что Алексей закончил 11 классов, а не
9, как пишут в интернете. Они предполагают, что ему удобно поддерживать такие
слухи – это соответствует имиджу хулигана. Хотя и учился будущий "бунтарь"
хорошо – школу закончил всего с одной
тройкой.
В гимназии уверены, что Элджей добился успехов благодаря родителям,
которые не ограничивали творческого парня. И даже имидж Алексея их не пугает -
с их точки зрения, он очень молодежный и приносит исполнителю популярность.
Что касается личной жизни хип-хопера, то она есть. Однако к
ней не имеют отношения те поклонницы, которые в соцсетях выдают себя за супругу
Элджея. Как сообщил брат исполнителя, Даниил
Узенюк, жены у Алексея нет.
Эту часть своей жизни Алексей сам раскрывает в своем Instagram. Там опубликованы
снимки, на которых он запечатлен с Анастасией Ивлевой – ведущей передачи "Орел
и решка. Перезагрузка". Но до штампа в паспорте дело пока не дошло.
Музыкант приобрел известность в 2017 году. Его трек "Розовое
вино", записанный вместе с Федуком, стал одним из главных русскоязычных
хитов года. Теперь исполнитель гастролирует по всему миру, он приобрел целую
армию поклонников.