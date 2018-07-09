Известный шахматист Гарри Каспаров оказался в центре скандала из-за поздравления футбольной сборной Хорватии с победой в матче с командой России. Ситуацию для Dni.Ru прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Известный шахматист Гарри Каспаров оказался в центрескандала из-за поздравления футбольной сборной Хорватии с победой в матче скомандой России. Ситуацию для Dni.Ru прокомментировал член экспертного советапо развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян."Скажите, откуда в Гарри Кимовиче столько злобы?Скажите, почему он, человек, который получил в нашей стране всю свою славу ипочет, так ненавидит свою Родину?" – задается вопросом эксперт.По егословам, больше всего Россию ненавидят не американские, европейские или дажеукраинские политики, а Каспаров. "Вот тот человек, который своей злобой поотношению к России смог завоевать этот позорный статус", – добавилМанукян.Эксперт при этом напомнил, что шахматист является гражданиномХорватии. Вместе с тем Манукян призвал Каспарова вернуться в Россию ипосмотреть на то, как его встретят люди. "Думаю, что прием будет весьмахолодный", – отметил аналитик.Довольно критично в адрес одиозного гроссмейстера высказался ивидеоблогер Анатолий Шарий. Он назвал Каспарова "отбитым, всем сердцемненавидящим страну (Россию. – Прим.Ред.), собирателем человеческогосброда".Напомним, в минувшее воскресенье на следующий день послематча сборных России и Хорватии на чемпионате мира по футболу Каспаровопубликовал в своем Twitter поздравлением подопечным Златко Далича. "Браво,сборная Хорватии!" – написал шахматист. Он добавил, что хочет, чтобы"свободный мир" продемонстрировал такое же единство, как хорваты наполе.Сборная России в игре четвертьфинала уступила в серии послематчевых пенальти сосчетом 3:4. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей историипробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матчсостоится 11 июля в Москве.