Известный шахматист Гарри Каспаров оказался в центре
скандала из-за поздравления футбольной сборной Хорватии с победой в матче с
командой России. Ситуацию для Dni.Ru прокомментировал член экспертного совета
по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Известный шахматист Гарри Каспаров оказался в центре
скандала из-за поздравления футбольной сборной Хорватии с победой в матче с
командой России. Ситуацию для Dni.Ru прокомментировал член экспертного совета
по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
"Скажите, откуда в Гарри Кимовиче столько злобы?
Скажите, почему он, человек, который получил в нашей стране всю свою славу и
почет, так ненавидит свою Родину?" – задается вопросом эксперт.
По его
словам, больше всего Россию ненавидят не американские, европейские или даже
украинские политики, а Каспаров. "Вот тот человек, который своей злобой по
отношению к России смог завоевать этот позорный статус", – добавил
Манукян.
Эксперт при этом напомнил, что шахматист является гражданином
Хорватии. Вместе с тем Манукян призвал Каспарова вернуться в Россию и
посмотреть на то, как его встретят люди. "Думаю, что прием будет весьма
холодный", – отметил аналитик.
Довольно критично в адрес одиозного гроссмейстера высказался и
видеоблогер Анатолий Шарий. Он назвал Каспарова "отбитым, всем сердцем
ненавидящим страну (Россию. – Прим.Ред.), собирателем человеческого
сброда".
Напомним, в минувшее воскресенье на следующий день после
матча сборных России и Хорватии на чемпионате мира по футболу Каспаров
опубликовал в своем Twitter поздравлением подопечным Златко Далича. "Браво,
сборная Хорватии!" – написал шахматист. Он добавил, что хочет, чтобы
"свободный мир" продемонстрировал такое же единство, как хорваты на
поле.
Сборная России в игре четвертьфинала уступила в серии послематчевых пенальти со
счетом 3:4. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории
пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матч
состоится 11 июля в Москве.