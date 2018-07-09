В окружной больнице Солсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджес, которая, как утверждают официальные лица Великобритании, подверглась воздействию нервно-паралитического вещества Новичок в соседнем городе Эймсбери. В России уверены, что вся эта история может быть намеренной провокацией в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России и с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

В окружной больнице Солсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджес, которая, как утверждают официальные лица Великобритании, подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в соседнем городе Эймсбери. В России уверены, что вся эта история может быть намеренной провокацией в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России и с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.Истории с отравлением 45-летнего мужчины и 44-летней женщины в английском городе Эймсбери привлекла к себе внимание на высшем уровне, едва было объявлено, что пострадавшие попали под воздействие нервно-паралитического вещества "Новичок". Официальные лица Великобритании вновь не стали дожидаться не только окончания расследования произошедшего, но и появления хоть каких-либо фактов, вместо этого сразу обвинив Россию в причастности к произошедшему.Российские эксперты уверены, что подобный подход используется английскими политиками неспроста. "Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами", – цитирует газета "Известия" постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия Александра Шульгина.Он напомнил, что в России приближается дата финала чемпионата мира по футболу. Великобритания, которой не досталось право принимать у себя одной из главных событий в мире спорта, как могла пыталась испортить впечатление о происходящем – через СМИ распространялась информация об агрессивных хулиганах, готовых нападать на иностранцев, об отсутствии в стране должных систем безопасности и другие вбросы. Приехавшие же в Россию болельщики увидели совсем другую картину. Некоторые эксперты считают, что история с "новыми Скрипалями" понадобилась, чтобы вновь начать антироссийскую информационную кампанию.Кроме того, уже 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Провокация с "Новичком" может быть и по этому историческому саммиту.Александр Шульгин опроверг данные о том, что о произошедшем отравлении Великобритания должным образом уведомила ОЗХО, как того требуют международные нормы. При этом Россия предложила свою помощь в расследовании случившегося, однако британская сторона все предложения "высокомерно" отвергла.Ситуация еще сильнее осложнилась после того, как стало известно о смерти 44-летней Дон Стерджес в окружной больнице Солсбери. Ее спутник остается в критическом состоянии, передает РИА Новости. Соболезнования в связи с кончиной женщины уже выразила премьер-министр страны Тереза Мэй. "Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким", – отметила глава британского правительства.