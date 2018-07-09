Испанский специалист Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании по футболу. 48-летний испанец заключил контракт с Королевской испанской футбольной федерацией сроком на два года.

Испанский специалист Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании по футболу. 48-летний испанец заключил контракт с Королевской испанской футбольной федерацией сроком на два года."Луис Энрике соответствует всем нашим критериям и совет Королевской испанской федерации футбола принял его кандидатуру единогласно, — приводит слова президента организации Луиса Рубилеса ТАСС. – Он будет работать в команде со своим тренерским штабом".