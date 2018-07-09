Российская теннисистка Екатерина Макарова завершила свои выступления на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема – Уимблдоне, который проходит в пригороде Лондона. В матче четвертого круга турнира россиянка проиграла итальянке Камиле Джорджи.

Российская теннисистка Екатерина Макарова завершила свои выступления на третьем в сезоне турнире серии "Большого шлема" – Уимблдоне, который проходит в пригороде Лондона. В матче четвертого круга турнира россиянка проиграла итальянке Камиле Джорджи.35 сеяная россиянка не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, уступив сопернице по итогам двух сетов – 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 31 минуту. В свою очередь, для итальянки выход в 1/4 финала Уимблдона стал первым в карьере.Следующим соперником Джорджи станет победительница пары Серена Уильямс (США) – Евгения Родина (Россия).