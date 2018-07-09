Итальянский Интер проявляет интерес к защитнику сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандесу. Бразильский футболист хорошо проявил себя на чемпионате мира по футболу, став одним из лидеров российской команды.

Итальянский "Интер" проявляет интерес к защитнику сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандесу. Бразильский футболист хорошо проявил себя на чемпионате мира по футболу, став одним из лидеров российской команды.Как сообщает Tuttosport, руководство миланского клуба хочет укрепить правый фланг обороны. Ранее "Интер" не сумел выкупить Жоау Канселу у испанской "Валенсии", поэтому его взоры обратились на Фернандеса.В настоящий момент итальянцы пытаются заполучить хорватского защитника Шиме Врсалько, выступающего за "Атлетико". Если этот трансфер сорвется, миланский клуб активизируется в попытках приобрести армейского игрока обороны.Ранее стало известно, что Фернандесом заинтересовалась испанская "Валенсия".