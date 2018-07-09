Глава британского МИДа Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушли в отставку из-за несогласия с планом по переговорам с ЕС и оценке отношений между Лондоном и Брюсселем после предстоящего развода. Такое мнение высказала премьер-министр Тереза Мэй, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

Глава британского МИДа Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушли в отставку из-за несогласия с планом по переговорам с ЕС и оценке отношений между Лондоном и Брюсселем после предстоящего "развода". Такое мнение высказала премьер-министр Тереза Мэй, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента."Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность в уважении итогов референдума, но мне хотелось бы отметить работу бывшего министра по вопросам выхода из ЕС за те усилия, которые он приложил к тому, чтобы создать новое министерство и провести через парламент часть наиболее важных законов в истории целых поколений, а также отметить тот энтузиазм, который продемонстрировал бывший министр иностранных дел в продвижении в мире идеи глобальной Великобритании по мере того, как мы выходим из ЕС", — цитирует Мэй ТАСС.Главный переговорщик официального Лондона в диалоге с Брюсселем по определению дальнейшего формата отношений между Великобританией и ЕС Дэвид Дэвис объявил о своей отставке в ночь на 9 июля. Незадолго до выступления Мэй в парламенте стало известно и об уходе с поста Бориса Джонсона.