Минфин РФ предлагает с 2019 года установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. Сейчас российские вина облагаются по льготной ставке.

Минфин РФ предлагает с 2019 года установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. Сейчас российские вина облагаются по льготной ставке​​​.Такая мера, как сообщает РИА Новости, содержится в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".Кроме того, Минфин предлагает приравнять к вину и винные напитки, если они произведены без добавления этилового спирта. Новые ставки будут в два раза выше действующих: 36 рублей за 1 литр в 2019 году (сейчас 18 рублей за литр).