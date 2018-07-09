Дэвид Дэвис, британский министр по вопросам выхода страны из ЕС, объяснил причины, побудившие его уйти в отставку. Это – несогласие с политикой, проводимой премьер-министром Терезой Мэй.

Дэвид Дэвис, британский министр по вопросам выхода страны из ЕС, объяснил причины, побудившие его уйти в отставку. Это – несогласие с политикой, проводимой премьер-министром Терезой Мэй.Он отметил, что за последний год множество раз находил причину не соглашаться с Мэй, однако вместе с тем отыскивал и компромиссный путь. "К сожалению, — отмечает Дэвис, — я считаю, что нынешнее направление политики и тактика делают это менее и менее вероятным".Проблему, по словам Дэвиса, "четко высветило" решение, принятое 6 июля, в пятницу. Тереза Мэй сообщила, что правительство опубликует White Paper – официальный документ о позиции Британии в переговорах с Брюсселем. Лондон предложит создать между Британией и Евросоюзом зону свободной торговли, где промышленные и сельскохозяйственные товары будут включены в общий реестр. Ранее Лондон склонялся к полноценному таможенному режиму, не предусматривающему исключений. Новое решение, по сути, означает поражение для сторонников "жесткого Brexit".Вслед за Дэвисом в отставку подали и некоторые парламентарии, в частности, Стив Бейкер и Суэлла Браверман, собщает РИА Новости.Тереза Мэй, в свою очередь, сообщила, что жалеет об отставке Дэвиса. Она выразила сожаление и тем, что это произошло, когда в переговорах по Brexit уже достигнут прогресс. Премьер поблагодарила министра за все, что он сделал.