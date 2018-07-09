Известный евроскептик, член Парламента Великобритании от консерваторов Дэвид Дэвис, занимающий пост министра по Brexit, подал в отставку.

Член Парламента Великобритании от консерваторов Дэвид Дэвис, занимающий пост министра по Brexit, подал в отставку, передает ТАСС.Свой пост Дэвис занял в июле 2016 года. Он — известный евроскептик, выступающий за выход Британии из Евросоюза.С момента одобрения королевой Елизаветой законопроекта о выходе Британии из ЕС не прошло и месяца. Законопроект стал законом 26 июня 2018 года. Он начнет действовать 29 марта 2019 года. Дэвис назвал одобрение законопроекта "историческим".