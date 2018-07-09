В ходе интервью юные журналисты получали исчерпывающие ответы болельщиков, а главное положительные отзывы об организации дорожного движения в российской столице...

Юные журналисты столичного пресс-центра ЮИД совместно с педагогическим коллективом ГБОУ г. Москвы «Романовская школа» и представителями московской Госавтоинспекции посетили крупнейшую футбольную фан зону и поинтересовались у болельщиков со всего мира о соблюдении ими Правил дорожного движения.Накануне очередного футбольного матча, юидовцы прибыли на Воробьевы горы, чтобы взять интервью на тему безопасности дорожного движения у гостей столицы. Школьники задавали вопросы на тему соблюдения Правил дорожного движения пешеходам, велосипедистам и водителям транспортных средств. Разъясняли основные нормы безопасного поведения на дорогах и призывали неукоснительно их соблюдать.В ходе интервью юные журналисты получали исчерпывающие ответы болельщиков, а главное положительные отзывы об организации дорожного движения в российской столице и достойном обеспечении безопасности со стороны дорожной полиции.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81