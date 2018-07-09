Звезды большого спорта помогают детям с нарушениями развития: сегодня они вместе играли в футбол на Красной площади. Благотворительный матч был приурочен к полувековому юбилею Специальной Олимпиады. Ее проводят для атлетов, которые, несмотря на особенности, стремятся к высоким достижениям.

Звезды большого спорта помогают детям с нарушениями развития: сегодня они вместе играли в футбол на Красной площади. Благотворительный матч был приурочен к полувековому юбилею Специальной Олимпиады. Ее проводят для атлетов, которые, несмотря на особенности, стремятся к высоким достижениям.Опасным моментам, количеству атак и забитых мячей может позавидовать любой престижный турнир. Да и состав команд — одни звезды, причем по большей части — совсем не футбола. Евгений Плющенко сменил коньки на бутсы, Алексей Немов сел, разминаясь, на шпагат. Тем более что игра с самого начала была нелегкой. Тут все по правилам: никаких поблажек, спорт есть спорт.— Наташа, молодец! Есть гол!— Гол был красивым, но мы его не засчитаем.Кто и чувствовал себя как в своей тарелке, так это Александр Кержаков, Александр Мостовой и легенды мирового футбола Жилберту Силва, Лотар Маттеус и Лоран Блан. Но самыми главными звездами сегодня, конечно же, были дети: дети с особенностями развития — атлеты Специальной Олимпиады.Владимир Эрост — настоящая сенсация этого матча. Он не только открыл счет турнира: благодаря именно ему мяч оказался в воротах противника дважды.— Мне очень понравилось, футболисты и мы играли очень. И за ребят тоже очень рад!Отчаянная битва за победу — мяч в воротах почти каждые несколько минут. Досталось обеим командам. Итог — 8:8. Как по заказу — ничья. А точнее — общая победа, и не только в футболе."Мы одинаковые, у нас гораздо больше общего, чем разного. И вот это, наверно, было самое главное сегодня, чего мы добились", — говорит основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова.— Устали?— Нет, мы вообще не устали! Сейчас приедем, будем играть дальше!И это — после двух таймов напряженной борьбы: целеустремленности и храбрости этим спортсменам точно не занимать. И они в очередной раз это доказали.