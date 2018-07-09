Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
производит неоднозначное впечатление: кого-то эпатажный внешний вид молодого
человека может даже напугать. И действительно, все эти татуировки, пирсинг,
шрамирование и другие модификации на мощном теле парня выглядят слегка
устрашающе. Зачем изуродовал себя сын любимой актрисы?
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
производит неоднозначное впечатление: кого-то эпатажный внешний вид молодого
человека может даже напугать. И действительно, все эти татуировки, пирсинг,
шрамирование и другие модификации на мощном теле парня выглядят слегка
устрашающе. Зачем изуродовал себя сын любимой актрисы?
Публику повергли в шок гневные
заявления Дениса по поводу цензуры в отношении насилия на телевидении: "Не могу
терпеть эту проклятую цензуру, я хочу видеть все насилие". Комментаторы в
интернете как один принялись называть его ненормальным, особенно после того,
как он выложил в Инстаграм видео, на котором прощается со своей умирающей
собакой. Что происходит с парнем на самом деле?
"Внешний вид и некоторые поступки
Дениса, хоть и выглядят как некий вызов обществу, на самом деле являются
способом от этого общества отгородиться. За устрашающей оболочкой скрывается
нежная, ранимая и абсолютно детская душа, – рассказала Dni.Ru. – На самом
деле он сам в некотором смысле боится мира, людей и той боли, которую они могут
причинить. В каком-то смысле он еще не повзрослел, остался психологически в
детском возрасте и, если честно, я не вижу, что этот человек когда-нибудь
повзрослеет".
Единственные живые существа, с
которыми он очень хорошо находит общий язык – это животные, считает медиум. С
ними он всегда чувствует себя в безопасности, очень искренне к ним относится и
очень их любит. "То, что он вынес на всеобщее обозрение смерть своего питомца –
это лишь попытка справиться с драмой, так как для молодого человека это
огромная потеря. Он хотел поделиться с миром той идеей, что животные –
настоящие чистые души и их нужно любить и оберегать, они безобидны, искренни и
чисты. Но, к сожалению, видео он выложил зря: в ответ на его искренность и
открытость пользователи интернета его осудили и наплевали в душу, не поняв его
посыла", – добавила Абравитова.