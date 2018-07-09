Сын Елены Яковлевой Денис Шальных производит неоднозначное впечатление: кого-то эпатажный внешний вид молодого человека может даже напугать. И действительно, все эти татуировки, пирсинг, шрамирование и другие модификации на мощном теле парня выглядят слегка устрашающе. Зачем изуродовал себя сын любимой актрисы?

Сын Елены Яковлевой Денис Шальныхпроизводит неоднозначное впечатление: кого-то эпатажный внешний вид молодогочеловека может даже напугать. И действительно, все эти татуировки, пирсинг,шрамирование и другие модификации на мощном теле парня выглядят слегкаустрашающе. Зачем изуродовал себя сын любимой актрисы?Публику повергли в шок гневныезаявления Дениса по поводу цензуры в отношении насилия на телевидении: "Не могутерпеть эту проклятую цензуру, я хочу видеть все насилие". Комментаторы винтернете как один принялись называть его ненормальным, особенно после того,как он выложил в Инстаграм видео, на котором прощается со своей умирающейсобакой. Что происходит с парнем на самом деле?"Внешний вид и некоторые поступкиДениса, хоть и выглядят как некий вызов обществу, на самом деле являютсяспособом от этого общества отгородиться. За устрашающей оболочкой скрываетсянежная, ранимая и абсолютно детская душа, – рассказала Dni.Ru. – На самомделе он сам в некотором смысле боится мира, людей и той боли, которую они могутпричинить. В каком-то смысле он еще не повзрослел, остался психологически вдетском возрасте и, если честно, я не вижу, что этот человек когда-нибудьповзрослеет".Единственные живые существа, скоторыми он очень хорошо находит общий язык – это животные, считает медиум. Сними он всегда чувствует себя в безопасности, очень искренне к ним относится иочень их любит. "То, что он вынес на всеобщее обозрение смерть своего питомца –это лишь попытка справиться с драмой, так как для молодого человека этоогромная потеря. Он хотел поделиться с миром той идеей, что животные –настоящие чистые души и их нужно любить и оберегать, они безобидны, искренни ичисты. Но, к сожалению, видео он выложил зря: в ответ на его искренность иоткрытость пользователи интернета его осудили и наплевали в душу, не поняв егопосыла", – добавила Абравитова.