Научный подход к туристической привлекательности. Во Владимире на базе опорного вуза впервые открылась летняя научная школа для студентов и преподавателей со всей России. Главная цель - продвижение истории, культуры и традиций нашей страны на примере разных регионов. Чему можно научиться в школе и какие живописные уголки нашей области показали гостям? Узнала Маргарита Махрова.

Научный подход к туристической привлекательности. Во Владимире на базе опорного вуза впервые открылась летняя научная школа для студентов и преподавателей со всей России. Главная цель - продвижение истории, культуры и традиций нашей страны на примере разных регионов. Чему можно научиться в школе и какие живописные уголки нашей области показали гостям? Узнала Маргарита Махрова.Как привлечь в область туристов, интересно рассказать о достопримечательностях и принять гостей так, чтобы обязательно вернулись? Ответить на эти вопросы пытаются участники летней научно-практической школы. Полина Титова - будущий журналист. Учится в Костромском государственном университете. Рассказывает, что в её родной области немало интересных уголков, о которых, к сожалению, знают не все.Полина Титова, студентка (г. Кострома): "Вот именно область, потому что город уже известен более-менее, а вот Буй, где есть музей Жадовской, где есть храм, который не закрывался ни на один день, маленькая церквушка, где и людей-то особо нет, которые могли бы об этом заботиться. Причём там с дорогой такой вопрос, это если о проблемах, туда можно попасть только если случайно, наверное, забредёшь".30 человек - студенты и преподаватели профильных специальностей из разных уголков страны приехали во Владимир, чтобы узнать, как развивается туризм в 33-м регионе и поделиться собственным опытом, ведь новые проекты появляются везде, однако...Всеволод Харитонов, преподаватель Тульского государственного университета: "Интерес есть, а вот средств не всегда хватает. Но вот у меня, например, студенты много лет назад дипломы писали: перспективные, но невыполнимые, а сейчас вижу, как у нас в Туле они становятся реальностью. У нас улица старинная Металлистов, с особняками 18-19 века, улица маленькая, тем не менее, вижу, как сейчас её отреставрировали".За 6 дней участники школы побывали и в одном из природных туристических центров Владимира - Патриаршем саду, увидели гордость области: древние соборы - памятники ЮНЕСКО, живописные уголки Суздаля и Гороховца.Полина Осипова, студентка (г. Уфа): "Понравилась архитектура города, церковные соборные ансамбли. Очень красивый центр, старые улочки. Глядя на них вживую, образ в голове создаётся более яркий и восприятие истории происходит более отчётливо".Лидия Гужова, зав.кафедры туризма и сервиса ВлГУ: "Вообще, летние школы характерны для студенческого сообщества, но, к сожалению, в нашем вузе пока не проводились. И вот в рамках опорного вуза мы решили, что пригласим студентов из других опорных вузов России. Мы подписали соглашение тройственное: Кострома, Ярославль и Владимир - это опорные вузы Золотого кольца и на базе этого как раз и сформировалась эта летняя школа".Кроме того участниками школы стали представители университетов Москвы и Петербурга, а также Тулы и Уфы.Ольга Хайретдинова, старший преподаватель Уфимского государственного нефтяного технического университета: "В рамках этой летней школы мы хотели как раз начать вот этот партнёрский диалог, чтобы в дальнейшем развивать совместные проекты в туризме. Уфа, конечно, очень разношёрстный город, сфокусироваться у нас на какой-то одной тематике очень сложно. Во-первых, мы поликонфессиональны. Мы - центр мусульманской республики. У нас находится центральное духовное управление мусульман России, при этом достаточно развита у нас православная культура, синагога".Использовать традиционные подходы и при этом искать "изюминки" в малых и больших городах страны, по мнению специалистов, это верное направление в развитии внутреннего туризма. И летняя школа в древнем Владимире - должна повториться для всех желающих и на следующий год, ведь туризм - по-настоящему необъятная тема для изучения.