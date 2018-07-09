Воруют электричество. С января по июнь этого года было выявлено более четырехсот фактов хищения электроэнергии. Сотрудники филиала «Владимирэнерго» продолжают бороться с нарушителями. Предприимчивые граждане, чтобы сократить свои расходы, пользуются магнитами, чтобы изменить показания приборов учёта.

Воруют электричество. С января по июнь этого года было выявлено более четырехсот фактов хищения электроэнергии. Сотрудники филиала Владимирэнерго продолжают бороться с нарушителями. Предприимчивые граждане, чтобы сократить свои расходы, пользуются магнитами, чтобы изменить показания приборов учёта. В результате энергетики не досчитались 69 миллионов рублей. Ресурсники напоминают, что наказание за энерговоровство неизбежно. С января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии.