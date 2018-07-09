Ряд немецких издательств обвинил сборную России по футболу в употреблении допинга. В частности, российским футболистам вменяется применение аммиака в перерыве матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Игра завершилась в пользу шашечных (2:2, 4:3, пенальти).

Ряд немецких издательств обвинил сборную России по футболу в употреблении допинга. В частности, российским футболистам вменяется применение аммиака в перерыве матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Игра завершилась в пользу "шашечных" (2:2, 4:3, пенальти).Так, газета Bild полагает, что вдыхание аммиака придавало россиянам физической мощи и преимущество над хорватской сборной. На фотографиях издания изображены Александр Головин и Илья Кутепов, которые вдыхают что-то неизвестное, находящееся у них в ладонях.Впрочем, в медицинском штабе сборной России лишь удивленно пожимают плечами. Врач российской команды Эдуард Безуглов объясняет это обычном нашатырным спиртом. "Речь идет об обычном нашатырном спирте, который на протяжении многих лет используется в мировом спорте, — приводит слова Безуглова Чемпионат.Com. - Мне тяжело сказать, какой фантазией необходимо владеть, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг".Примечательно, что аммиак не является запрещенным веществом по версии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и сами журналисты признают это.