Подобранный с земли окурок мог стать причиной отравления британки в Эймсбери. О последних минутах перед инцидентом с парой, которую уже назвали новыми Скрипалями, рассказал друг пострадавших.

Подобранный с земли окурок мог стать причиной отравления британкив Эймсбери. О последних минутах перед инцидентом с парой, которую уже назвали"новыми Скрипалями", рассказал друг пострадавших.Дон Стерджес – женщина, скончавшаяся от отравлениянервно-паралитическим веществом в Эймсбери – могла подобрать с земли окурок.Предположение высказал друг британки Крейг Пэттенден. Он бл последним, ктовидел Дон и Чарли Роули перед тем, как их пришлось госпитализировать.Пэттенден утверждает, что и Дон, и Чарли во время их встречичувствовали себя хорошо. Правда, Чарли казался немного выпившим – однако, пословам приятеля, он постоянно находился под воздействием каких-либо веществ. "Ончасто употреблял героин и кокаин", – заявил Пэттенден.По его словам, 44-летняя Стерджес отравилась первой. Когда унее изо рта пошла пена и начались судороги, Чарли попытался придти к ней напомощь – но в итоге у него появились те же симптомы. У обоих сузились зрачки,речь была бессвязной. Пэттенден уверен, что это не было действием наркотиков -скорее всего, отравлен был окурок сигареты, который Дон подобрала в парке.Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери вечером8 июля, Чарли Роули в критическом состоянии. Их госпитализировали еще 30 июня,однако стало известно об этом лишь 4 июля. Британские власти сообщили, что вгороде Эймсбери произошел серьезный инцидент: два человека подверглисьвоздействию неизвестного вещества. Эксперты позже заявили, что пара отравиласьнервно-паралитическим ядом "Новичок" – тем же, которым были отравленыСкрипали, передают РИА Новости.Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлияпопали в ту же больницу в Солсбери в марте. Лондон заявил, что они отравленывеществом российского производства "Новичок" и обвинил в причастностик инциденту Москву. В России, в свою очередь, всякую связь отрицают инастаивают на совместном расследовании. Британцы отказываются.