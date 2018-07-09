Подобранный с земли окурок мог стать причиной отравления британки
в Эймсбери. О последних минутах перед инцидентом с парой, которую уже назвали
новыми Скрипалями, рассказал друг пострадавших.
Подобранный с земли окурок мог стать причиной отравления британки
в Эймсбери. О последних минутах перед инцидентом с парой, которую уже назвали
"новыми Скрипалями", рассказал друг пострадавших.
Дон Стерджес – женщина, скончавшаяся от отравления
нервно-паралитическим веществом в Эймсбери – могла подобрать с земли окурок.
Предположение высказал друг британки Крейг Пэттенден. Он бл последним, кто
видел Дон и Чарли Роули перед тем, как их пришлось госпитализировать.
Пэттенден утверждает, что и Дон, и Чарли во время их встречи
чувствовали себя хорошо. Правда, Чарли казался немного выпившим – однако, по
словам приятеля, он постоянно находился под воздействием каких-либо веществ. "Он
часто употреблял героин и кокаин", – заявил Пэттенден.
По его словам, 44-летняя Стерджес отравилась первой. Когда у
нее изо рта пошла пена и начались судороги, Чарли попытался придти к ней на
помощь – но в итоге у него появились те же симптомы. У обоих сузились зрачки,
речь была бессвязной. Пэттенден уверен, что это не было действием наркотиков -
скорее всего, отравлен был окурок сигареты, который Дон подобрала в парке.
Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери вечером
8 июля, Чарли Роули в критическом состоянии. Их госпитализировали еще 30 июня,
однако стало известно об этом лишь 4 июля. Британские власти сообщили, что в
городе Эймсбери произошел серьезный инцидент: два человека подверглись
воздействию неизвестного вещества. Эксперты позже заявили, что пара отравилась
нервно-паралитическим ядом "Новичок" – тем же, которым были отравлены
Скрипали, передают РИА Новости.
Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
попали в ту же больницу в Солсбери в марте. Лондон заявил, что они отравлены
веществом российского производства "Новичок" и обвинил в причастности
к инциденту Москву. В России, в свою очередь, всякую связь отрицают и
настаивают на совместном расследовании. Британцы отказываются.