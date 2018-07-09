Музыкант встретил артистку на вокзале. И попал не только в объятия, но и в клубы табачного дыма.

Музыкант встретил артистку на вокзале. И попал не только в объятия, но и в клубы табачного дыма.В древнем Муроме на берегу Оки в день Семьи, любви и верности состоялся традиционный праздничный концерт. Участвовали в нем, правда, артисты не самые верные и семейные. Например, Игорь Николаев женат уже третьим браком, а Ирина Аллегрова была только в официальных отношениях четыре раза, а уж гражданским ее мужьям имя легион.На родину святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Николаев и Аллегрова ехали одним поездом. Композитор и певец поделился с подписчиками снимками, сделанными на платформе Казанского вокзала Москвы. Оттуда меньше чем за пять часов можно с ветерком добраться до Мурома. "Встретились два друга на вокзале Ириша! Спасибо за чудесный железнодорожный вояж из Мурома в Москву! Успели понастроить грандиозные творческие планы! Люблю!" – подписал кадр Николаев.На каждой из фотографий в руках у Ирины Аллегровой сигаретка. Артистка явно смолила одна за одной. Не бережет, не бережет певица свой голос... А на каждом снимке Николаева раскрыт рот – то ли от радости встречи, то ли от цветущего вида 66-летней певицы, то ли табачный дам мешал ему нормально дышать носом...Уже 11 июля Ирина Аллегрова выступит с сольным концертом на фестивале "Славянский базар в Витебске". Будет там и Игорь Николаев. А значит, общение друзей будет продолжено.