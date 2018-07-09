Как ускорить темпы жилищного строительства? В столице провели заседание Совета законодателей страны. Одним из главных вопросов стало развитие в России жилищно-строительных кооперативов. По мнению законодателей, они помогут людям быстрее решать квартирный вопрос. Подробнее в нашем следующем материале.

Как ускорить темпы жилищного строительства? В столице провели заседание Совета законодателей страны. Одним из главных вопросов стало развитие в России жилищно-строительных кооперативов. По мнению законодателей, они помогут людям быстрее решать квартирный вопрос. Подробнее в нашем следующем материале.(г. Москва)Жителям страны нужны новые квартиры. Только вот, как ускорить их строительство? Одним из решений во многих регионах стали жилищно-строительные кооперативы. Сегодня они созданы в 25 субъектах Федерации. Лидер по количеству ЖСК – Татарстан: там их более 200. На втором месте – Смоленская область, где действует 30 кооперативов. А вот в нашей области, как и в остальных регионах система кооперативов развита слабо. А ведь она привлекает к строительству деньги граждан. Федеральные чиновники уверены, что ситуацию нужно исправлять. Резко увеличить темпы жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год недавно поручил Президент. Добиться таких результатов помогут новые механизмы строительства жилья, к которым относятся и ЖСК.Николай Федоров, первый заместитель председателя Совета Федерации: "Сегодня жилищно-строительные кооперативы возводят около 1 процента жилья в России. При этом и опыт недавнего прошлого, и специалисты подсказывают, что это один из весьма эффективных механизмов решения квартирного вопроса. На законодательном уровне в последние годы были сделаны некоторые шаги по исправлению ситуации. Принят, а затем доработан федеральный закон о содействии развития жилищного строительства, упрощены механизмы создания и деятельности ЖСК с государственной поддержкой, только этого мало".А ведь в советские годы по всей стране жилищно-строительные кооперативы охватывали до 15 процентов всего рынка жилья. Однако в ЖСК немало и подводных камней. Контролировать такие кооперативы непросто. Нужно следить за ходом строительных работ, кроме того нередко наблюдаются двойные и тройные перепродажи паев, махинации со списками участников кооперативов. Законодатели из центра и регионов отметили, что менять ситуацию можно, совершенствуя законодательную базу.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: "Государственной Думой, Советом Федерации разрабатывается новый закон, который учтет все проблемы нынешнего законодательного регулирования, учтет необходимость защиты дольщиков. Если мы добьемся, хотя бы 10-ти процентного участия жилищно-строительных кооперативов в общем жилищном строительстве, то тогда мы сможем привлечь дополнительные деньги наших граждан в жилищное строительство и дадим дополнительный импульс в целом развития жилищного строительства в стране".Новый закон учтёт возможность ипотечного и банковского кредитования, как самих застройщиков, так и дольщиков кооператива. При создании ЖСК администрации на местах могут выделять земельные участки бесплатно либо по сниженным ценам со всей инфраструктурой. А это в разы снижает стоимость квадратного метра. В ближайшее время законодатели решили провести обучающий семинар в Татарстане для представителей регионов. Он поможет обменяться опытом организации и сопровождения работы строительно-жилищных кооперативов.