Железнодорожный мост на станции Шилка Забайкальской железной дороги рухнул в реку – в результате мощного паводка, вызванного продолжительными ливнями, оказалась подмыта мостовая опора. Инцидент не повлиял на график движения поездов, пущенных по соседнему пути.

Железнодорожный мост на станции Шилка Забайкальской железной дороги рухнул в воду – очевидец запечатлел на видео момент обрушения конструкции, произошедшего в понедельник, 9 июля.Как сообщалось ранее, в результате сильного паводка и спровоцированного им подъема уровня воды в реке Кие оказалась подмыта мостовая опора. Воскресный инцидент не оказал влияния на движение пассажирских поездов, направленных по параллельному, нечетному пути."Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в период обильных осадков на Забайкальской железной дороге усилены меры по контролю за состоянием земляного полотна, мостов, скально-обвальных участков", — отмечается в сообщении пресс-службы дороги.Напомним, что ливни, обрушившиеся на территорию Забайкалья, вызвали настоящий потоп на территории отдельных районов края.В результате разгула стихии была нарушена связь с некоторыми населенными пунктами, затоплены жилые дома, учреждения и инфраструктурные объекты, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек.Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.