Александр Овечкин уверен, что погибший брат наблюдает за
ним. По словам капитана Вашингтон кэпиталз, именно он научил
маленького Сашу сражаться до конца. Легендарный хоккеист завершил свою поездку
в Москву с Кубком Стэнли.
Александр Овечкин уверен, что погибший брат наблюдает за
ним. По словам капитана "Вашингтон кэпиталз", именно он научил
маленького Сашу сражаться до конца. Легендарный хоккеист завершил свою поездку
в Москву с Кубком Стэнли.
Второй день своего пребывания в российской столице
прославленный форвард начал с посещения кладбища. Овечкин подчеркнул, что это
для него был очень важный момент.
"Лично для меня было важно это сделать. Уверен, что где-то
наверху вместе с мамой Насти (жены Овечкина, актрисой Верой Глаголевой) он за
мной следил. Для родителей, для меня это был непростой момент. Но время не
повернуть вспять. Он был моим братом и научил меня сражаться до конца и
отдавать на льду всего себя", – сказал хоккеист на могиле брата. Сергей
Овечкин погиб в автокатастрофе, когда Александру было всего 10 лет.
Позже форвард "Кэпиталз" прогулялся по Головинскому
району Москвы, где прошло его детство. Он побывал в квартире, где вырос – даже,
по признанию Овечкина, вздремнул там вместе с Кубком секунд 10. Затем его ждал
обед в компании премьер-министра России Дмитрия Медведева, хоккейных ветеранов Вячеслава
Фетисова и Александра Якушева.
В середине дня Александр появился на Красной площади, где за
15 минут собрал вокруг себя огромную толпу. Хоккеист прошел с Кубком в руках от
Моховой до Собора Василия Блаженного и обратно.
А вечером был ужин с семьей и друзьями в ресторане. Главным
поводом для праздника стала годовщина свадьбы Овечкина и Анастасии. Гости ели
черную икру прямо из чаши Кубка Стэнли. А к финалу в зал под рокот любимой
композиции хоккеиста "We are the champions!" выкатили торт выше
человеческого роста.
Поздравить Овечкина пришли многие известные люди. На
торжестве присутствовали партнеры Александра по "Вашингтону" – Евгений
Кузнецов и Дмитрий Орлов. Овечкин сказал, что они всегда держатся вместе -
русские не бросают друг друга, пишет NHL.com.