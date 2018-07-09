Александр Овечкин уверен, что погибший брат наблюдает за ним. По словам капитана Вашингтон кэпиталз, именно он научил маленького Сашу сражаться до конца. Легендарный хоккеист завершил свою поездку в Москву с Кубком Стэнли.

Александр Овечкин уверен, что погибший брат наблюдает заним. По словам капитана "Вашингтон кэпиталз", именно он научилмаленького Сашу сражаться до конца. Легендарный хоккеист завершил свою поездкув Москву с Кубком Стэнли.Второй день своего пребывания в российской столицепрославленный форвард начал с посещения кладбища. Овечкин подчеркнул, что этодля него был очень важный момент."Лично для меня было важно это сделать. Уверен, что где-тонаверху вместе с мамой Насти (жены Овечкина, актрисой Верой Глаголевой) он замной следил. Для родителей, для меня это был непростой момент. Но время неповернуть вспять. Он был моим братом и научил меня сражаться до конца иотдавать на льду всего себя", – сказал хоккеист на могиле брата. СергейОвечкин погиб в автокатастрофе, когда Александру было всего 10 лет.Позже форвард "Кэпиталз" прогулялся по Головинскомурайону Москвы, где прошло его детство. Он побывал в квартире, где вырос – даже,по признанию Овечкина, вздремнул там вместе с Кубком секунд 10. Затем его ждалобед в компании премьер-министра России Дмитрия Медведева, хоккейных ветеранов ВячеславаФетисова и Александра Якушева.В середине дня Александр появился на Красной площади, где за15 минут собрал вокруг себя огромную толпу. Хоккеист прошел с Кубком в руках отМоховой до Собора Василия Блаженного и обратно.А вечером был ужин с семьей и друзьями в ресторане. Главнымповодом для праздника стала годовщина свадьбы Овечкина и Анастасии. Гости еличерную икру прямо из чаши Кубка Стэнли. А к финалу в зал под рокот любимойкомпозиции хоккеиста "We are the champions!" выкатили торт вышечеловеческого роста.Поздравить Овечкина пришли многие известные люди. Наторжестве присутствовали партнеры Александра по "Вашингтону" – ЕвгенийКузнецов и Дмитрий Орлов. Овечкин сказал, что они всегда держатся вместе -русские не бросают друг друга, пишет NHL.com.