Знаменитый спортсмен Дмитрий
Тарасов пытается как можно быстрее избавиться от роскошной четырехкомнатной квартиры,
в которой проживал с бывшей женой Ольгой Бузовой. Обстановку в нем с любовью
создавала телеведущая, однако после развода ей от совместного имущества ничего
не досталось.
Знаменитый спортсмен Дмитрий
Тарасов пытается как можно быстрее избавиться от роскошной четырехкомнатной квартиры,
в которой проживал с бывшей женой Ольгой Бузовой. Обстановку в нем с любовью
создавала телеведущая, однако после развода ей от совместного имущества ничего
не досталось.
Шикарная недвижимость расположена неподалеку
от метро "Тропарево". Жилье
было выставлено на продажу еще в декабре 2017 года. Тарасов просил за него 70
миллионов, но желающих пока так и не нашлось.
Теперь, когда "Локомотив" отказался продлевать со спортсменом контракт,
да еще и накануне родов супруги Ольги Костенко, Дмитрий пошел на снижение стоимости
до 65-ти миллионов рублей, передает StarHit.ru. Покупателю достанется квартира с дизайнерским ремонтом в пастельных
тонах, дорогой техникой и мебелью от европейских брендов. Спальня оснащена санузлом
и гардеробной, а кухня совмещена с гостиной.
Ранее апартаментами Дмитрия Тарасова заинтересовался футболист
"Локомотива" Ренат Янбаев. Но окончательного решения в пользу приобретения
квартиры от него так и не последовало. Сам экс-супруг Бузовой снижение цены на
бывшее семейное гнездышко, как и увольнение, не комментирует.
Поговаривают о том, что Тарасов может начать сотрудничать с ФК
"Ростов". За "Локомотив" он выступал с 2010 года. Как писали Dni.Ru,
вместе с командой он выигрывал чемпионат России и дважды побеждал в Кубке
страны.