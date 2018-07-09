Глава
совхоза имени Ленина прокомментировал свой скандальный развод с женой Ириной, с
которой прожил в браке 38 лет. Также Павел Грудинин рассказал о своей
возлюбленной Ксении.
Глава
совхоза имени Ленина прокомментировал свой скандальный развод с женой Ириной, с
которой прожил в браке 38 лет. Также Павел Грудинин рассказал о своей
возлюбленной Ксении.
С супругой политик не жил последние девять лет. Свою новую пассию он
встретил двумя годами позже. "И ушел я из семьи не из-за Ксении. Ксения работала у нас в
совхозе юристом", – цитирует Грудинина "Московский комсомолец". По его словам,
развода Ирина не дает, поскольку хочет иметь статус замужней дамы.
Свою возлюбленную Ксению политик
считает ангелом. "Она добрая, тихая, спокойная. И честно, она моя любимая
женщина, у нее ангельский характер", – признался он. После официального развода
глава совхоза имени Ленина намерен зарегистрировать отношения с любовницей.
Ксению от глаз общественности Павел Грудинин не скрывал. По его
словам, все в совхозе знают, что у них двое маленьких детей.
16 июля предстоит суд по делу о разводе Грудинина с супругой. Однако
идти на заседание он не собирается – эти займется его адвокат. "Наши интересы
будут представлять юристы. Потом начнется раздел имущества.
Несмотря на это, глава
совхоза имени Ленина уверен, что все обойдется без скандалов, тем более, что у них
с женой четверо любимых внуков. Напомним, ранее
состоялось судебное заседание, на котором жена политика попросила суд
предоставить им срок на примирение.