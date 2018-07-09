Глава совхоза имени Ленина прокомментировал свой скандальный развод с женой Ириной, с которой прожил в браке 38 лет. Также Павел Грудинин рассказал о своей возлюбленной Ксении.

Главасовхоза имени Ленина прокомментировал свой скандальный развод с женой Ириной, скоторой прожил в браке 38 лет. Также Павел Грудинин рассказал о своейвозлюбленной Ксении.С супругой политик не жил последние девять лет. Свою новую пассию онвстретил двумя годами позже. "И ушел я из семьи не из-за Ксении. Ксения работала у нас всовхозе юристом", – цитирует Грудинина "Московский комсомолец". По его словам,развода Ирина не дает, поскольку хочет иметь статус замужней дамы.Свою возлюбленную Ксению политиксчитает ангелом. "Она добрая, тихая, спокойная. И честно, она моя любимаяженщина, у нее ангельский характер", – признался он. После официального разводаглава совхоза имени Ленина намерен зарегистрировать отношения с любовницей.Ксению от глаз общественности Павел Грудинин не скрывал. По егословам, все в совхозе знают, что у них двое маленьких детей.16 июля предстоит суд по делу о разводе Грудинина с супругой. Однакоидти на заседание он не собирается – эти займется его адвокат. "Наши интересыбудут представлять юристы. Потом начнется раздел имущества.Несмотря на это, главасовхоза имени Ленина уверен, что все обойдется без скандалов, тем более, что у нихс женой четверо любимых внуков. Напомним, ранеесостоялось судебное заседание, на котором жена политика попросила судпредоставить им срок на примирение.