Эйфория, охватывающая отпускника на курорте, порой
выливается в безрассудные поступки. Некоторые предаются неумеренным возлияниям,
но большинство охватывает жажда любовных подвигов. Но следует помнить, что
курортные романы могут быть опасны.
Эйфория, охватывающая отпускника на курорте, порой
выливается в безрассудные поступки. Некоторые предаются неумеренным возлияниям,
но большинство охватывает жажда любовных подвигов. Но следует помнить, что
курортные романы могут быть опасны.
Несбывшиеся мечты
Яркая внешность южных девушек убеждает вас в том, что секс
будет запоминающимся. Но чаще всего донжуана ждет разочарование. Тот факт, что вы иностранец, может не раскрепостить даму, а, напротив, смутить и
привести к зажатости. Кроме того, темпераментная речь и жесты вовсе не
означают, что объект вашего желания будет столь же горяч в постели. Так что
вместо потрясающего приключения может выйти одно расстройство.
Навязчивость
Встретив красотку, вы воспламеняетесь желанием – но
понимаете, что это приключение на одну ночь: после бурного (возможно) секса говорить
вам с ней будет не о чем. А вот у дамы другие планы – она решает, что вы
подходящий кандидат для продолжительного курортного романа. Вас будут караулить
возле отеля и названивать по телефону, номер которого выяснят у подруги-администратора.
Если вас устраивает перспектива провести отпуск, играя в шпионов, тогда
вперед!
Травматизм
Подкарауливать вас может не только предмет вожделения, но и
ее парень – бывший или настоящий. И расплата за приятно проведенное время может
наступить быстро. Если это разбитый нос или фингал под глазом – считайте, что
легко отделались. Можно и в больницу загреметь, тогда отпуск пройдет в тихой, спокойной
и стерильной обстановке.
Основные риски
Милые создания с большими невинными глазами и пушистыми
ресницами (не говоря уже о других достоинствах) на деле могут быть не столь уж
невинны. Если утром вы не обнаружили "котеночка" мирно сопящим на
подушке или плещущимся в ванной, бегите проверять кошельки и чемоданы. Скорее
всего, ценности уплыли в неизвестном направлении. К сожалению, историй таких -
тьма.
А даже если все обошлось, и лапочка трогательно с вами прощалась,
утирая слезы на перроне, – не торопитесь радоваться. Счета от венеролога и
уролога скоро вытеснят из памяти все светлые воспоминания о поездке.