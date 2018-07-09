Владимир Путин искренне болел за российскую сборную, но на
матч с хорватами в Сочи не прилетел, так как по графику у главы государства были не
менее важные дела. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет присутствовать на финале турнира.
Владимир Путин искренне болел за российскую сборную, но на
матч с хорватами в Сочи не прилетел, так как по графику у главы государства были не
менее важные дела. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет присутствовать на финале турнира.
Изначально график президента не предусматривал посещение
каких-либо матчей, кроме матча открытия и закрытия, пояснил представитель
Кремля. Песков добавил, что при этом лидер страны искренне болел за сборную
России, пишет Life.
Также известно, что Путин намерен в ближайшее время
встретиться с национальной командой страны и ее главным тренером Станиславом
Черчесовым. Ему, кстати, президент звонил после игры с хорватами и благодарил
за яркую и красивую игру.
20 июля в Калининграде пройдет совместное заседание Совета
по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО
"Оргкомитет "Россия – 2018". Вероятно, там же президент и пообщается
с глазу на глаз с тренером российской сборной.
Между тем в Сети не утихают восторги по поводу игры наших футболистов
в четвертьфинале чемпионата мира. Несмотря на проигрыш российской сборной по пенальти 4:3,
подавляющее большинство комментаторов называют матч с хорватами подвигом и отмечают несколько важных моментов.
Во-первых, наша страна более 30 лет никогда не выходила из
группы мировых первенств. Во-вторых, счет по игре был ничейный 2:2 и только
серия пенальти выявила победителя. Удары по воротам после изнуряющих двух часов
игры – это всегда лотерея, а в основное и дополнительное время подопечные
Станислава Черчесова показали на что они способны: игра была по-настоящему
острой и захватывающей.
Правда, с таким утверждением не согласен знаменитый
советский вратарь Ринат Дасаев. Ветеран футбола весьма критично отнесся к
триумфу российских футболистов. К примеру, он считает, что подопечным Станислава
Черчесова откровенно повезло в матче с испанцами и хорватами.
Более того, отвечая на вопрос, совершила ли российская
сборная подвиг, Дасаев ответил: "Я вас умоляю, о чем вы говорите? Обыграть
Египет и Саудовскую Аравию – это подвиг? Или по пенальти – испанцев? Ну да,
вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать,
что сделано что-то сверхъестественное, я не могу", – объяснил свою позицию
Дасаев в интервью газете "Советский спорт".