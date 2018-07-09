Владимир Путин искренне болел за российскую сборную, но на матч с хорватами в Сочи не прилетел, так как по графику у главы государства были не менее важные дела. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет присутствовать на финале турнира.

Владимир Путин искренне болел за российскую сборную, но наматч с хорватами в Сочи не прилетел, так как по графику у главы государства были неменее важные дела. Пресс-секретарь президентаДмитрий Песков сообщил, что Путин будет присутствовать на финале турнира.Изначально график президента не предусматривал посещениекаких-либо матчей, кроме матча открытия и закрытия, пояснил представительКремля. Песков добавил, что при этом лидер страны искренне болел за сборнуюРоссии, пишет Life.Также известно, что Путин намерен в ближайшее времявстретиться с национальной командой страны и ее главным тренером СтаниславомЧерчесовым. Ему, кстати, президент звонил после игры с хорватами и благодарилза яркую и красивую игру.20 июля в Калининграде пройдет совместное заседание Советапо развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО"Оргкомитет "Россия – 2018". Вероятно, там же президент и пообщаетсяс глазу на глаз с тренером российской сборной.Между тем в Сети не утихают восторги по поводу игры наших футболистовв четвертьфинале чемпионата мира. Несмотря на проигрыш российской сборной по пенальти 4:3,подавляющее большинство комментаторов называют матч с хорватами подвигом и отмечают несколько важных моментов.Во-первых, наша страна более 30 лет никогда не выходила изгруппы мировых первенств. Во-вторых, счет по игре был ничейный 2:2 и толькосерия пенальти выявила победителя. Удары по воротам после изнуряющих двух часовигры – это всегда лотерея, а в основное и дополнительное время подопечныеСтанислава Черчесова показали на что они способны: игра была по-настоящемуострой и захватывающей.Правда, с таким утверждением не согласен знаменитыйсоветский вратарь Ринат Дасаев. Ветеран футбола весьма критично отнесся ктриумфу российских футболистов. К примеру, он считает, что подопечным СтаниславаЧерчесова откровенно повезло в матче с испанцами и хорватами.Более того, отвечая на вопрос, совершила ли российскаясборная подвиг, Дасаев ответил: "Я вас умоляю, о чем вы говорите? ОбыгратьЕгипет и Саудовскую Аравию – это подвиг? Или по пенальти – испанцев? Ну да,вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать,что сделано что-то сверхъестественное, я не могу", – объяснил свою позициюДасаев в интервью газете "Советский спорт".