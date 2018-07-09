Суд арестовал двоих подозреваемых в ограблении журналиста Би-би-си. По данным следствия, они украли у британца мобильный телефон и банковские карты, с которых позже списали более 500 фунтов.

Таганский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в ограблении журналиста Би-би-си. Как рассказала "Интерфаксу" секретарь суда Юлия Сухинина, Арамаис Бадалян и Лендруш Седракян проведут под стражей два месяца.В пятницу в полицию поступило заявление от британского журналиста. Он рассказал, что взял такси, водитель предложил ему кофе. Очнулся он возле метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт. Позже с его карты было списано больше 500 фунтов стерлингов.Полицейские задержали подозреваемых на Волгоградском проспекте. Мужчины сознались в совершении преступления.