Сегодня, 9 июля, может быть завершена операция по спасению всех тайских детей, заблокированных в пещере. Об этом сообщил единственный российский репортер, который работает на месте операции, корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев.

Сегодня, 9 июля, может быть завершена операция по спасению всех тайских детей, заблокированных в пещере. Об этом сообщил единственный российский репортер, который работает на месте операции, корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев.В Таиланде продолжается операция по спасению школьников и их тренера. Детей на вертолете доставляют в госпиталь города Чианграй, где находятся четверо мальчиков, спасенных накануне."Сегодня вторая часть операции возобновилась в 11 часов по местному времени, то есть в 7 часов по московскому. Есть вероятность того, что сегодня спасут больше детей. Есть даже информация о том, что, возможно, сегодня будет завершена спасательная операция. Все это стало возможным благодаря улучшению погоды. Ночью был небольшой дождь, но он не помешал, уровень воды не повышался. Сегодня весь день стоит хорошая погода", — пояснил журналист."Детей помещают в госпиталь Чанграй. К сожалению, пока власти не называют, кого именно они спасли. Это сделано для того, чтобы щадить чувства родителей, чьи дети до сих пор находятся в пещере. По другой информации, возможно, сегодня те, кого уже спасли, встретятся со своими родителями. Правда, с ними можно будет только поговорить. Запрещен какой бы то ни было физический контакт: в течение 48 часов после спасения все должны пройти медицинское обследование," — уточняет Сергей Мингажев.Спасательная операция стала полной неожиданностью для всех, потому что несколько дней назад это казалось невозможным. Воды в пещере было очень много. В ночь на пятницу там погиб дайвер, который устанавливал баллоны с кислородом. Сегодня ситуация изменилась. Однако у спасателей в распоряжении минимум двое или трое суток, после этого сюда должны вернуться мусонные дожди.23 июня группа из 12 мальчиков возрастом от 11 до 16 лет и их тренер отправились в горный парк Таиланда, где решили посетить пещеру. Из-за сильных ливней вход в пещеру затопило, и дети вместе с наставником оказались заблокированы в ней. Их искали 10 дней и в итоге нашли живыми, хотя и ослабевшими от голода. Операция по выводу детей на поверхность началась в воскресенье, 8 июля. Уже известно, что спасено семеро школьников.