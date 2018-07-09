Оперная дива Анна Нетребко пожаловалась, что не смогла попасть в Венецию из-за пробок. Зато известная исполнительница сфотографировалась с сыном на фоне мусорных баков.

Оперная дива Анна Нетребко пожаловалась, что не смогла попасть в Венецию из-за пробок. Зато известная исполнительница сфотографировалась с сыном на фоне мусорных баков.Анна Нетребко является одной из самых стильных (если не сказать экстравагантной) оперной артисткой современности. Певицу узнают не только по ее великолепному голосу, но и манере одеваться. Анна обожает необычные принты, нестандартный крой, яркие, подчас кричащие цвета. Особую любовь артистка питает и к головным уборам.Вот и на сей раз на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Нетребко опубликовала фотографии, на которых запечатлена в белоснежном платье с открытыми плечами, изюминкой которого стала эффектная аппликация (или вышивка). Завершали образ длинные разноцветные серьги-кисти и элегантный головной убор.Сейчас Анна вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго путешествует по Италии. Однако попасть в Венецию семье не удалось. "Все дороги в пробках и в Венецию мы не попали😕счастье что в Италии полно вкусных ресторанов🤪... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Нетребко, опубликовав снимок, на котором запечатлена с сыном на фоне мусорных контейнеров.Этот культурный диссонанс заметили многочисленные подписчики. "А почему сзади контейнеры?! Хотя Вы так прекрасны, ничто не портит фото!!!", "Ну не Венеция, так мусорники😊😉", "одни контрасты: Вы и мусорные баки", "Вас даже баки украшают, Анна 👏🏼😍", "Ваше чудное платье даже мусорки не испортили! Приколистка!😂 ", – высказались поклонники.А еще фанаты обратили внимание на странный цвет волос сына Анны Тьяго. "Тиша неотразим!!!👍👍👍 Красавчик с обложки журнала!!", "Ой... А что у Тьяго с волосами?! Он цвет сменил?", "О, Тишка сменил цвет волос на пепел ? 👏", "Тьяго поседел... ", "У меня вопросы)): что с мальчиком?)) И почему возле мусорных контейнеров?))" – прокомментировали фото пользователи Сети.Ранее артистка выложила фото, на котором снята демонстрирующей живот. Певица, облаченная в топ и длинную юбку, оседлала велосипед. "Счастлива!" – коротко написала на английском Нетребко. Фанаты пришли в неописуемый восторг.