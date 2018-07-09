Всероссийский праздник, центром которого стал город Муром, посетилиболее 142 000 жителей и гостей Владимирской области. Для обеспечения правопорядка задействовалось свыше 1400 сотрудников органов внутренних дел региона.

В одиннадцатый раз главным центром празднования Дня семьи, любви и верности стал Муром – родной город святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.7 июля текущего года праздник посетили более 142 тысяч жителей и гостей Владимирской области. В мероприятиях приняли участие глава попечительского совета целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подросткового поколения России» С.В. Медведева, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе И.О. Щеголев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе А.Д. Беглов, а также звезды российской эстрады.В обеспечении правопорядка при проведении культурно-массового мероприятия задействовалось более 1 400 сотрудников органов внутренних дел региона и сотрудников Росгвардии.Сотрудники правоохранительных органов в полной мере обеспечили порядок и безопасность в городе Муром 8 июля – с визитом в город прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Мероприятия проведены без угроз общественной безопасности, нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий не допущено.Жители и гости, встречавшие День семьи, любви и верности в Муроме, отметили надежный уровень организации обеспечения безопасности, корректность и оперативность сотрудников полиции.