Сдача недвижимости – всегда риск, ведь вы пускаете в дом незнакомого человека. Если квартирант просто мебель испортит или съедет, не заплатив – это еще полбеды. Известны случаи, когда арендаторы-аферисты даже продавали арендованные квартиры.

Сдача недвижимости – всегда риск, ведь вы пускаете в домнезнакомого человека. Если квартирант просто мебель испортит или съедет, незаплатив – это еще полбеды. Известны случаи, когда арендаторы-аферисты дажепродавали арендованные квартиры.О примерах мошенничества и мерах предосторожности при сдаченедвижимости рассказывает основатель экосистемы для онлайн-управления арендойквартир "Арендатика" Артур Устимов.Могут и продатьНе так давно в Челябинскехозяйка квартиры решила навестить свою сданную в аренду "трешку" и обнаружила вней много чужих вещей, не принадлежавших ни ей самой, ни квартиранту.Арендатора к тому времени уже и след простыл. Оказалось, он успел продатьквартиру пенсионерке, которая начала завозить в нее свои вещи. Аферист уговорилпокупательницу отдать ему деньги еще до государственной регистрации сделки.Мошенничество вскрылось именно в момент регистрации, когда "продавец" предъявилподдельный паспорт. Аферы с продажей сданных квартир встречаются нечасто, ноони самые опасные для владельцев недвижимости: придется разбираться с новыми"владельцами" жилья, участвовать в следственных мероприятиях, а иногда идоказывать свою правоту в суде.Как правило, такоемошенничество арендаторам удается провернуть, если они получают в рукидокументы на квартиру. С них аферисты делают копии и незаконно оформляют насебя доверенность, по которой могут распоряжаться недвижимостью – вплоть до еепродажи доверчивым покупателям. В 2013 году в Пензенской области былаобезврежена банда черных риелторов, которая именно по такой схеме продавалаквартиры без ведома их собственников. Когда владелец квартиры обращался в принадлежащеемошенникам агентство чтобы обменять или приватизировать свое жилье, онизавладевали документами на недвижимость, а иногда и крали их.Как уберечься от такогомошенничества?Никогда не нужно давать наруки ни подлинники, ни даже копии документов на свою квартиру. Чтобы арендаторубедился, что вы сдаете свою собственность, а не чужую, можно показать емудокументы и дать прочитать, но не более того.Сдавая квартиру, надовнимательно читать те документы, которые вы сами подписываете. Вдруг этоокажется вовсе не договор аренды? Так случилось с московской пенсионеркойАнгелиной Степановной, которая решила сдать квартиру. К ней пришли "риелторы" ипоказали договор аренды, который женщина внимательно изучила. Вот толькоподписать ей дали не его, а договор купли-продажи. В результате пожилая дамаквартиру не сдала, а продала.Обезопасить себя отподобных историй можно, ограничив возможность проведения сделки с собственнымимуществом. Для этого надо подать в Росреестр заявление о невозможности продажиквартиры без вашего личного участия. Тогда никто, кроме вас лично,зарегистрировать сделку купли-продажи не сможет.Незаконная субарендаЕсли случаи кражидокументов и перепродажи арендованной квартиры все же редки, такого, ксожалению, нельзя сказать о пересдаче ее в субаренду. Ваше жилье могут сдатьпокомнатно, а то и вообще заселить работягами, арендующими койкоместа. Какправило, после таких субарендаторов квартира остается разгромленной. Иногдаквартиры пересдают даже под бордели. И в этом случае вам, как владельцунедвижимости, придется доказывать, что вы непричастны к работе устроенного вней публичного дома.Обычно такого родамошенничества совершают с теми квартирами, собственники которых живут далеко ине могут контролировать, что происходит с их недвижимостью. Сданную в арендуквартиру следует регулярно навещать. Периодичность визитов стоит прописать вдоговоре найма. Кроме того, квартиранта можно предупредить, что рядом живутбдительные соседи, а участковый предупрежден, что квартира сдана внаем.Некоторые собственники устанавливают на лестничной площадке веб-камеры, чтобыможно было смотреть, кто заходит внутрь, но такое вмешательство в личную жизньможет не понравиться жильцам.Если арендатор сдалквартиру в субаренду без письменного согласия собственника, тот имеет праводосрочно расторгнуть договор аренды и потребовать компенсацию убытков. Однакодоказать пересдачу недвижимости сложно. Для этого нужно, чтобы в вашемраспоряжении был договор арендатора с субарендаторами. Поэтому таких ситуацийлучше просто не допускать.Откажутся освободить площадьПо закону владелецквартиры, которую он сдает внаем, обязан регистрировать в ней своего жильца.Однако оформить он может лишь временную регистрацию. В то же время многиеарендаторы просят владельца жилья сделать постоянную прописку (как правило, задоплату). И многие собственники соглашаются. Мол, если квартиру арендуют жильцыс детьми, им может потребоваться прописка, чтобы те могли посещать школу илидетский сад, а жильцу-инвалиду – чтобы "прикрепиться" к социальным учреждениям.Как в такой ситуации отказать жильцам? Ведь прописанный в квартире не имеет нанее никаких прав, прописка лишь свидетельствует о факте проживания, и ее можноаннулировать. Но все не так просто.Арендатор может перестатьплатить за квартиру и при этом откажется ее покидать. Не так давно во Владимиреженщина сдала квартиру матери с дочерью-инвалидом. Срок договора закончился, ноискать новое жилье семейство не собиралось. Собственнице пришлось подавать всуд заявление о выселении и ждать, пока решение вступит в силу. Более того,когда в квартире прописаны дети или инвалиды и другого жилья у них нет, судможет дать жильцам отсрочку на выселение до того момента, пока они не подберутсебе новое жилье. И жильцы-неплательщики смогут проживать в квартире ещенесколько месяцев.Не заплатят и даже будут вытягивать деньгиНу и, пожалуй, последнее,самое частое нарушение со стороны жильцов, это, конечно, неплатежи. Здесь уловокможет быть много. Например, ремонт. Жильцы убеждают хозяина квартиры, что онасрочно нуждается в ремонте. Они-то с удовольствием сделают его за свой счет, нотогда платить аренду какое-то время не будут. Через некоторое время, навестивквартиру, ее собственник видит в лучшем случае некую имитацию ремонта. Жильцыуверяют, что "стройматериалы вот-вот подвезут" и квартира засияет. Для них"ремонт" – лишь способ прожить в ней бесплатно месяц-другой. Особенно хитрые"арендаторы" умудряются даже брать с доверчивых хозяев жилья предоплату застройматериалы.Как не стать жертвой мошенниковЧтобы избавить себя отпроблем, судебных разбирательств или убытков от бесплатного проживания неслишком честных нанимателей жилья, стоит сначала понять, с кем вы имеете дело.Ведь часто мы сдаем квартиру совершенно незнакомым людям. Выяснить этонесложно, для начала можно посмотреть страницы потенциального арендатора всоцсетях, какие-то странности или особенности сразу бросятся вам в глаза.Неплохо проверить и биографию потенциального арендатора, ведь сведения онечестном человеке могут оказаться в официальных базах данныхправоохранительных органов. Существуют, например, такие источники, как базыданных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов,программного комплекса "Судебно-арбитражное делопроизводство" и МВД. По базеЕГРЮЛ можно проверить, был ли человек учредителем бизнеса и не является ли егокомпания банкротом, не была ли она закрыта по решению суда. База кредитныхисторий, которую формируют кредитные организации, способна рассказать, какбудущий арендатор относится к своим финансовым обязательствам и не имеет липросроченных задолженностей.Но даже если биография вашегожильца окажется чиста, вам в любом случае необходимо составить грамотныйдоговор аренды, в котором будут прописаны права и обязанности сторон друг переддругом. При оформлении договора надо взять с арендатора задаток, а затемрегулярно посещать свою квартиру, общаться с жильцом, в общем, "держать руку напульсе".