Запуск движения по новой двойной эстакаде на участке Северо-Западной хорды (СЗХ) позволит улучшить дорожную ситуацию на прилегающих улицах, а также создаст прямую транспортную связь между районами Кунцево и Крылатское. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Запуск движения по новой двойной эстакаде на участкеСеверо-Западной хорды (СЗХ) позволит улучшить дорожную ситуацию на прилегающихулицах, а также создаст прямую транспортную связь между районами Кунцево иКрылатское. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин."Запуск этого участка позволит улучшить транспортнуюситуацию на западе города", – отметил он. По словам Хуснуллина, в процессереконструкции улицы Боженко, Горбунова, Толбухина, Кубинка и Крылатская быливозведены три надземных и два подземных пешеходных перехода.Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что этопозволило убрать на Северо-Западной хорде ряд светофоров. Это ускорило движение по улицам и обеспечило безопасностьпешеходов, добавил Хуснуллин.В понедельник, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открылдвижение по эстакаде с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. "В 2011-2012 годах мы начали прорабатывать проект строительстванескольких автомобильных хорд в Москве. Сегодня одна из них, Северо-Западная,закончена с точки зрения формирования улично-дорожной сети", – сказалградоначальник.А всего лишь неделю назад движение транспорта было запущенопо новому Крылатскому мосту, который также является частью Северо-Западной хорды.Собянин отметил, что в рамках строительства участка трассы от Ленинградскогошоссе с выходом через улицу Нижние Мневники на Крылатскую улицу было построено2,4 километра дорог.Северо-Западная хорда – один из крупнейших инфраструктурныхпроектов столицы. Ее протяженность составляет порядка 80 километров. Онапроходит от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта исоединяет западные и северные районы Москвы. Автомобилистам теперь не нужноехать в центр, чтобы попасть из одной части города в другую.