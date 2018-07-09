Запуск движения по новой двойной эстакаде на участке
Северо-Западной хорды (СЗХ) позволит улучшить дорожную ситуацию на прилегающих
улицах, а также создаст прямую транспортную связь между районами Кунцево и
Крылатское. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Запуск движения по новой двойной эстакаде на участке
Северо-Западной хорды (СЗХ) позволит улучшить дорожную ситуацию на прилегающих
улицах, а также создаст прямую транспортную связь между районами Кунцево и
Крылатское. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
"Запуск этого участка позволит улучшить транспортную
ситуацию на западе города", – отметил он. По словам Хуснуллина, в процессе
реконструкции улицы Боженко, Горбунова, Толбухина, Кубинка и Крылатская были
возведены три надземных и два подземных пешеходных перехода.
Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что это
позволило убрать на Северо-Западной хорде ряд светофоров. Это ускорило движение по улицам и обеспечило безопасность
пешеходов, добавил Хуснуллин.
В понедельник, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл
движение по эстакаде с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. "В 2011-2012 годах мы начали прорабатывать проект строительства
нескольких автомобильных хорд в Москве. Сегодня одна из них, Северо-Западная,
закончена с точки зрения формирования улично-дорожной сети", – сказал
градоначальник.
А всего лишь неделю назад движение транспорта было запущено
по новому Крылатскому мосту, который также является частью Северо-Западной хорды.
Собянин отметил, что в рамках строительства участка трассы от Ленинградского
шоссе с выходом через улицу Нижние Мневники на Крылатскую улицу было построено
2,4 километра дорог.
Северо-Западная хорда – один из крупнейших инфраструктурных
проектов столицы. Ее протяженность составляет порядка 80 километров. Она
проходит от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта и
соединяет западные и северные районы Москвы. Автомобилистам теперь не нужно
ехать в центр, чтобы попасть из одной части города в другую.