Пока цивилизованный мир осуждает поступок игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который отпраздновал победу над национальной командой России в четвертьфинале ЧМ-2018 выкриками Слава Украине, в Незалежной всячески одобряют выходку футболиста. В стране считают подобную провокацию приемлемой.

Пока цивилизованный мир осуждает поступок игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который отпраздновал победу над национальной командой России в четвертьфинале ЧМ-2018 выкриками "Слава Украине", в Незалежной всячески одобряют выходку футболиста. В стране считают подобную провокацию приемлемой.Так, Федерация футбола Украины встала на сторону Домагоя Виды, который отпраздновал победу грубой выходкой. "За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам", – заявилнародный депутат Украины Андрей Павелко.Сообщается, что организация направила в FIFA и УЕФА обращения, чтобы "защитить" футболиста. На сторону хорвата встали и украинские болельщики.Фанаты киевского "Динамо" на товарищеском матче со швейцарским "Люцерном" вывесили баннер в честь Домагоя Виды. На хорватском языке там написано: "спасибо, Домагой".Член Совета Федерации Франц Клинцевич, в свою очередь, убежден, что выходка Виды была заранее подготовленной провокацией, передает . "Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает.", – отметил он.Более того, по словам российского сенатора, оценки этой провокации со стороны FIFA недостаточно. В России и Хорватии выходку раскритиковали, но Хорватский футбольный союзфактически оправдал футболистов, объяснив их вызывающее поведение тем, что Виду и Вукоевич долгое время играли за киевское "Динамо".Ранее Хорватский футбольный союз порекомендовал всем членам сборной воздерживаться от любых заявлений и действий, которые "могут быть истолкованы как политические высказывания". В FIFA, в свою очередь, серьезных мер по отношению к футболисту не приняли, ограничившись предупреждением.Напомним, что игрок сборной Хорватии Домагоя Виду и тренер Огнен Вукоевич подверглись риску дисквалификации с ЧМ-2018. Футболисты записали видео после победы над сборной России, на котором они кричат "Слава Украине!".