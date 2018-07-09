Россельхознадзор сделал опровержение: выращивание картофеля с использованием собственных клубней караться штрафами не будет. Подобные меры будут применяться только к тем, кто занимается коммерческой деятельностью.

Россельхознадзор сделал опровержение: выращивание картофеля с использованием собственных клубней караться штрафами не будет. Подобные меры будут применяться только к тем, кто занимается коммерческой деятельностью.Ранее в Сети появилась информация, что отныне к выращиванию запрещен свой картофель и свои посадочные материалы. Это означает, что картофель для посадки должен быть проверен Россельхознадзором, то есть покупать его можно только в специальных магазинах. Однако федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору опровергает эту информацию, сообщает РИА Новости.В статье 10.12 Кодекса административных правонарушений РФ действительно говорится о нарушении правил производства и следующих за этим санкциями. Административная ответственность предусмотрена для тех, кто занимается выращиванием картофеля ненадлежащего качества с целью его дальнейшей продажи в организованных и неорганизованных местах торговли.Люди, выращивающие продукцию для личных нужд, могут использовать посадочный материал без соответствующих документов, из своих запасов.