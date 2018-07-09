Бывшего игрока назранского футбольного клуба Ангушт Тазира Кариева застрелили из пистолета в городе Кропоткин Краснодарского края. Трагедия произошла из-за бытовой ссоры между посетителями кафе.

Бывшего игрока назранского футбольного клуба "Ангушт" Тазира Кариева застрелили из пистолета в городе Кропоткин Краснодарского края. Трагедия произошла из-за бытовой ссоры между посетителями кафе.Сообщается, что между посетителями заведения возник конфликт. Мужчины затеяли потасовку, после чего один из участников уехал домой, где рассказал отцу о случившемся. Тогда 60-летний ранее судимый житель Кропоткина приехал в кафе и из пистолета на улице застрелил Кариева.На опубликованных кадрах видно, как мужчина в темной одежде выталкивает молодого человека из заведения. Затем он бросает спортсмена на асфальт и производит выстрел, передает Telegram-канал "112".Известно, что подозреваемого местного жителя – Николая Золотухина – объявили в розыск. В данный момент официальных комментариев о случившемся нет. Точные подробности преступления устанавливаются следователями.Тазир Кариев выступал за "Ангушт" с 2009 по 2015 годы на позиции крайнего полузащитника. В составе команды он сыграл 104 матча и забил 15 голов.Напомним, что 29 июля 2017 года на побережье Байкала был убит 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. Между спортсменом и местными жителями завязалась драка, в ходе которой спортсмен получил ножевое ранение в грудь и многочисленные травмы.