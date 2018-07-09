Минфин уравнял минимальную розничную цену (МРЦ) на водку от 37 до 40 градусов. Теперь пол-литра обойдутся в 205 рублей.

Минфин уравнял минимальную розничную цену (МРЦ) на водкуот 37 до 40 градусов. Теперь пол-литра обойдутся в 205 рублей.Ранее дляводки крепостью от 37 до 38 градусов установленной минимальной цены не существовало. Документ опубликован на портале правовой информации. Для напитка от 38 до 39 градусов она составляла 201 рубль.В ведомствесчитают, что такая мера позволит исключить ситуацию, когда производителиустанавливают цену по собственному желанию. Приказ опубликовали 6 июля, в силуон вступит спустя 45 дней от этой даты.Напомним, отом, что Минфин может поднять цены на водку, коньяк и шампанское, сообщалось виюне. Предыдущее подорожание "беленькой" произошло в апреле 2017 года.Ранее в 2017 году министрсельского хозяйства Александр Ткачев призвал россиян отказаться от крепкогоалкоголя в пользу вина. По его словам, если наши соотечественники перестанутпить водку и самогон, то это повлияет на демографическую ситуацию в лучшуюсторону. В свою очередь замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенниковзаявлял, что запрет на продажу спиртного в мелкой таре был бы "полезноймерой".