Ведомство озаботилось обострившейся в последнее время проблемой недолива топлива на заправках и готовит целый пакет поправок в законы. Поправки эти должны дать Росстандарту инструмент для борьбы с нарушениями.

Ведомство озаботилось обострившейся в последнее время проблемой недолива топлива на заправках и готовит целый пакет поправок в законы. Поправки эти должны дать Росстандарту инструмент для борьбы с нарушениями.