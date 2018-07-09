Ведомство озаботилось обострившейся в последнее время проблемой недолива топлива на заправках и готовит целый пакет поправок в законы. Поправки эти должны дать Росстандарту инструмент для борьбы с нарушениями.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-07-2018-rosstandart-obyavit-vojnu-azs-iz-za-nedoliva.html" target="_blank">Росстандарт объявит войну АЗС из-за недолива</a> - Ведомство озаботилось обострившейся в последнее время проблемой недолива топлива на заправках и готовит целый пакет поправок в законы. Поправки эти должны дать Росстандарту инструмент для борьбы с нарушениями.
[url=http://33live.ru/novosti/09-07-2018-rosstandart-obyavit-vojnu-azs-iz-za-nedoliva.html]Росстандарт объявит войну АЗС из-за недолива[/url] - Ведомство озаботилось обострившейся в последнее время проблемой недолива топлива на заправках и готовит целый пакет поправок в законы. Поправки эти должны дать Росстандарту инструмент для борьбы с нарушениями.