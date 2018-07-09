Анфиса Чехова получила тепловой удар. От серьезных последствий российскую теледиву спас персонал греческого отеля.

Анфиса Чехова получила тепловой удар. От серьезныхпоследствий российскую теледиву спас персонал греческого отеля.Популярная телеведущая, судя по всему, переусердствовала сзагаром. Чехова слишком долго лежала на солнце и, как написала сама звезда всвоем Instagram, получилатепловой удар. Заботливые сотрудники отеля обложили теледиву льдом.Оправилась Анфиса Чехова от удара быстро. Как сообщилателеведущая подписчикам, ей полегчало – да так, что она писала это уже во времяэкскурсии.Тем не менее, фанаты Чеховой обеспокоены: что-то у звездычасто в последнее время здоровье шалит. Не так давно у нее возникли проблемы сголосом – да такие, что специалист-фониатор посоветовал ей неделю помолчать.Сама Чехова тогда писала, что ее организм "устал много говорить".Подписчики поспешили поделиться с телеведущей полезнымисоветами. Анфисе рекомендуют обязательно носить шляпку, и вообще поменьшебывать на солнце. Другие отмечают действия персонала отеля – мол, он не простозаботливый, а еще и грамотно оказывает помощь при тепловом ударе.Напомним, в начале лета Чехова в очередной раз поразила своих поклонников, появившись на красной дорожке премии Муз-ТВ в платье с дерзким декольте. Тогда некоторые предположили, что пышный бюст должен был отвлечь внимание от располневших ног теледивы.На красной дорожке телеведущая появилась в длинном алом платье со шлейфом из прозрачной ткани и декольте с прозрачной вставкой. Несмотря на отвлекающий маневр, поклонники заметили, что ведущая выглядела немного располневшей. Сама же звезда утверждает, что, благодаря диетам и занятиям йогой сбросила вес с 90 до 70 килограммов.