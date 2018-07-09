Внебрачная дочь певца Александра Серова Алиса Аришина вышла замуж в США. Однако на празднике не было ни самого артиста, ни его законной наследницы Мишель, с которой Алиса периодически общается.

Внебрачная дочь певца Александра Серова Алиса Аришина вышла замуж в США. Однако на празднике не было ни самого артиста, ни его законной наследницы Мишель, с которой Алиса периодически общается.Алиса Аришина расписалась со своим избранником еще несколько месяцев назад, однако лишь сейчас закатила торжество по этому поводу. На своей официальной страничке в Facebook девушка опубликовала видеозапись с праздника. Для самого важного дня Алиса выбрала декольтированное платье в пол пудрового оттенка, а ее возлюбленный – серый костюм.Отметим, что подвенечный наряд сыграл с Аришиной злую шутку. На видео заметно, как нервничающая Алиса, стараясь делать это незаметно, то и дело поправляла сползающий с груди наряд. Даже стоя у алтаря Аришина держала руку то на груди, то на талии, тем самым поддерживая платье на месте. Как предположили особо наблюдательные пользователи Сети, из-за стресса от подготовки к свадьбе внебрачная дочь Александра Серова могла сильно похудеть, поэтому наряд и оказался велик.К слову, на торжестве самого популярного артиста не было. Дело в том, что Алиса не общается с Александром. Аришиной было обидно, когда певец распространял негативную информацию о ее матери Валентине. "Я бы на его месте никогда у него ничего не просила бы. Что бы не случилось у меня в жизни, я к Серову никогда не приду", – заявила Алиса во время одного из эфиров.Напомним, зимой Александр Серов на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" прошел ДНК-тест на определение отцовства. В рамках передачи выяснилось, что певец на 99,99% является родственником Алисы Аришиной. Андрей Малахов почему-то очень обрадовался новым данным. Он подошел к Валентине, которая сидела на диване с абсолютно серьезным, если не сказать грустным, видом. Ведущий попытался ее взбодрить. Он даже обнял ее и затем, приподняв, закружил.Зато Александр Серов решил публично извиниться перед любовницей. "Я бы хотел попросить прощения за выпад и поздравить тебя с нашей совместной дочкой", – обратился к Валентине Аришиной артист.