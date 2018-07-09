Признанная самой сексуальной женщиной в мире в 2018 году
Кейт Аптон порадовала своих поклонников. Американская модель снялась топлесс
для издания Sports Illustrated Swimsuit.
Признанная самой сексуальной женщиной в мире в 2018 году
Кейт Аптон порадовала своих поклонников. Американская модель снялась топлесс
для издания Sports Illustrated Swimsuit.
Месяц назад Кейт отметила свой 26-й день рождения.
Подписчики были в восторге от подарка, который преподнесла им модель: она сняла
видео, в котором сидела с бокалом в руке голая спиной к зрителям. И фанаты,
конечно, надеялись на "продолжение банкета".
Аптон ожиданий своих поклонников не обманула. В Instagram издания
Sports Illustrated Swimsuit появились закулисные моменты съемок на острове
Аруба в Карибском море. Журнал специализируется на фотографиях девушек в
купальниках на фоне экзотических пейзажей.
Фанаты в восхищении. И не только потому, что Кейт вошла в
воду, наряженная только в нижнюю часть золотистого купальника с бахромой.
Градуса съемке добавили и призывные взгляды, которые модель бросала в камеру.
Грудь Аптон прикрывает руками – но поклонники все равно в восторге.
Это не первая фотосессия Аптон для Sports Illustrated
Swimsuit. Она была признана "новичком года", впервые появившись на
страницах издания семь лет назад.