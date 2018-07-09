Признанная самой сексуальной женщиной в мире в 2018 году Кейт Аптон порадовала своих поклонников. Американская модель снялась топлесс для издания Sports Illustrated Swimsuit.

Признанная самой сексуальной женщиной в мире в 2018 годуКейт Аптон порадовала своих поклонников. Американская модель снялась топлессдля издания Sports Illustrated Swimsuit.Месяц назад Кейт отметила свой 26-й день рождения.Подписчики были в восторге от подарка, который преподнесла им модель: она снялавидео, в котором сидела с бокалом в руке голая спиной к зрителям. И фанаты,конечно, надеялись на "продолжение банкета".Аптон ожиданий своих поклонников не обманула. В Instagram изданияSports Illustrated Swimsuit появились закулисные моменты съемок на островеАруба в Карибском море. Журнал специализируется на фотографиях девушек вкупальниках на фоне экзотических пейзажей.Фанаты в восхищении. И не только потому, что Кейт вошла вводу, наряженная только в нижнюю часть золотистого купальника с бахромой.Градуса съемке добавили и призывные взгляды, которые модель бросала в камеру.Грудь Аптон прикрывает руками – но поклонники все равно в восторге.Это не первая фотосессия Аптон для Sports IllustratedSwimsuit. Она была признана "новичком года", впервые появившись настраницах издания семь лет назад.